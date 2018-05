Álvaro Cervera tira de números

álvaro Cervera compareció a mediodía de ayer en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde una vez concluida la penúltima sesión preparatoria del equipo se refirió a la actualidad, al adversario de mañana y a lo que espera de su equipo en esta fase tan decisiva de la competición en las próximas cinco jornadas.

El entrenador del conjunto amarillo se detuvo en un matiz importante que apunta al enemigo de mañana. "El Albacete no está salvado y en casa es muy complicado por su forma de jugar. Es muy competitivo. Ellos son peligrosos por la simplicidad de su juego. Saben lo que quieren y tienen dos puntas que las pelean todas", reconociendo y valorando como merece el estilo del equipo de Enrique Martín. "Me gusta la gente que lo tiene claro".

La actualidad amarilla viene marcada por las ausencias del sancionado Jon Ander Garrido y de Moha Traoré, que no se ha recuperado a tiempo y de nuevo esta jornada se queda fuera de la expedición. El principal dilema de Cervera es el vasco, toda vez que el extremo apenas entra en sus planes. "Garrido es un jugador muy específico, especialista en lo suyo. Para nosotros es importante. Fausto (Tienza) es el recambio, es lo más parecido", dijo ayer sin confirmar si el ex del Osasuna será el elegido. "Hemos planteado cambios en el dibujo pero tenemos problemas para hacerlo. Para eso debemos quitar a los extremos, gente importante para nosotros". Y aquí comenzó un análisis del papel de futbolistas como Salvi y Álvaro García, los dos argumentos más importantes del 'estilo Cervera' cuando se trata de poner en práctica el juego clásico del equipo. "Álvaro y Salvi es un capítulo que hay que escribir en un futuro. Son la gloria", indicó para ensalzar el papel de ambos. "Hay cosas en este equipo que no hacemos por mantener a los extremos. A ellos no les puedo pedir más. Es verdad que hay veces que están mejor o peor, pero no puedo pedir más".

La clasificación es un referente obligado a falta de cinco jornadas para el final, con el equipo en la zona de play-off. "La intención está siendo sumar de tres, pero no lo conseguimos hacer. Llevamos tiempo sin ganar y pensamos que cuando ganemos se verá todo más claro. Pero mientras no lo consigamos vamos a estar apretados. El otro premio que está más cerca vamos a intentar conseguirlo. Ganar ahora te da un premio de poder luchar por ascender". Cervera se ha parado a hacer números y ayer los puso sobre la mesa de la sala de prensa de El Rosal. "Sabíamos que hay equipos que iban a apretar, aunque estuvieran abajo y que nos iba a costar estar ahí. Necesitamos dos victorias para meternos, otros necesitan cuatro, pero hay equipos que vienen más frescos y nos está costando algo más".

Sobre el hecho de que mañana se convierta en centenario en el banquillo cadista, el preparador de la escuadra amarilla declaró que "es difícil hoy en el fútbol". "Estoy encantado y muy contento aquí. He hecho una pandilla de muy buena gente". Un ciclo fructífero que ha vivido con él el capitán Servando, una de las grandes sensaciones contra pronóstico por su aportación esta temporada. "Cuando las cosas van bien es difícil quitar a alguien. Servando merece una mención especial. Se empezó con cinco centrales y se ha afianzado, y como siga así se pone máximo goleador", bromeaba Cervera con el hecho del tanto logrado por el isleño en Valladolid.

El técnico habló también de la cara de los suyos en Zorrilla. "Hicimos un partido para ganar. Los limitamos a un gol en una salida de balón que perdimos", advirtiendo que "no prefiero tener veinte goles más a favor si eso conlleva tener veinte más en contra", finalizaba el entrenador del equipo gaditano.