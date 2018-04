Álvaro Cervera sorprende con la convocatoria del lateral Brian

El regreso de Salvi a la convocatoria estaba más que cantado una vez recuperado de las molestias musculares que la impidieron estar disponible para los encuentros contra el Rayo Vallecano y el Almería. En cuanto el sanluqueño se ha entrenado a tope el técnico no ha dudado en incluirlo en la lista y en principio apunta a la titularidad a partir de las cuatro de la tarde.

El veloz extremo es uno de los fijos en el esquema de Álvaro Cervera y está llamado a desempeñar un papel relevante en la recta final de la temporada.

Sí que sorprendió el entrenador con la inclusión de Brian Oliván entre los 18 elegidos para disputar el choque contra el Reus. Es la gran novedad. El técnico la da tantas vueltas en los últimos tiempos al lateral izquierdo que cambia de una semana a otra en busca de un jugador que cumpla a rajatabla con la función de defensa. En esta ocasión decide prescindir de los servicios de Lucas Bijker y rescata del olvido al catalán, convertido en la cuarta opción tras la apuesta del técnico por Villanueva y Carpio.

Brian parecía condenado a la grada para lo que resta de campaña pero de pronto, cuando nadie lo esperaba, el preparador cadista recurre a él diez jornadas después de su última participación. La última vez que el 14 formó parte del equipo fue en el 24º capítulo, cuando el Cádiz empató (1-1) en casa frente al Lugo. Fue a finales de enero, su único encuentro de la segunda vuelta, y desde entonces no aparecía en los planes del entrenador.

El único camino que tiene un futbolista cuando no le dan minutos es trabajar duro, mejorar y demostrar que puede ser útil. El zurdo no ha desfallecido pese a su difícil situación, ha seguido trabajando día a día hasta que de nuevo le llega una oportunidad al menos de entrar en la convocatoria. Si juega, intentará demostrar que puede tener un peapel protagonista en el equipo en el tramo definitivo del curso, el decisivo.

No está claro que Brian vaya a ser titular este tarde pese a que es el único defensa zurdo que entró en la convocatoria. Cervera se llevó a tres laterales y en Vallecas ya puso a Carpio en lado izquierdo de la zaga. Nada se sabrá hasta el último momento, pero al menos el barcelonés da un paso al figurar entre los elegidos.

Los 18 jugadores que ayer se desplazaron a Cataluña después del último entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva de El Rosal son los porteros Alberto Cifuentes y Rubén Yáñez; los defensas Rober Correa, Javier Carpio, Servando Sánchez, Ivan Kecojevic, Marcos Mauro y Brian Oliván; los centrocampistas Jon Ander Garrido, Fausto Tienza, Álex Fernández y Eugeni Valderrama; los extremos Salvi Sánchez, Aitor García y Álvaro García; y los delanteros Jona Mejía, José Ángel Carrillo y Dani Romera. El míster se llevó a todos los medios y delanteros disponibles.

Los descartes llegaron por dos motivos: técnicos y por lesiones. Ha habido pocas jornadas en las que el entrernador no ha podido contar con todos los jugadores y la de ahora no es una excepción. No pudieron pujar por un puesto los lesionados Alberto Perea, David Barral y Rafidine Abdullah. Este último no se ejercitó ayer por problemas físicos aunque hubiese tenido pocas opciones de entrar en la lista después de que Álvaro Cervera afirmara el pasado jueves que el comorense no ofrece la mejor actitud en las últimas semanas.

Entre los descartados por razones técnicas están Mikel Villanueva, Nico Hidalgo y Moha Traoré, que cuentan poco para el entrenador en las últimas fechas. Tampoco entró en la lista de convocados Lucas Bijker después de haber jugado el partido completo contra el Almería de la anterior jornada.