Álvaro Cervera: “En estos partidos hacer otra cosa sería un suicidio”

Más información El Cádiz no puede con el Reus (0-0)

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, seguró no sentirse descontento con el empate cosechado en el Ramón de Carranza frente al Reus, aunque su rostro evidenciaba que no se encontraba ni mucho menos satisfecho.

“No estamos descontentos con el punto, sí con no haber ganado, pero no con el punto”, resumía el técnico, que recordaba que “otras veces hemos ganado haciendo lo mismo que hoy, pero en esta ocasión no hemos aprovechado las llegadas”.

“El rival es muy incómodo”, reflexionaba en voz alta, añadiendo que “más allá de que te llegue a portería, tiene la posesión, a veces incluso en su propio campo, y a nosotros no nos gusta salir a buscar al rival en su campo”.

En opinión de Cervera, “lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. No ha sido un encuentro vistoso, pero hay partidos que son así porque hacer lo contrario sería un suicidio”.

Sobre la indiscutible mejoría del conjunto amarillo en la segunda mitad, el preparador cadista admitió que “en el descanso hemos hecho un pequeño acomple”, razonando que “ellos eran tres contra dos en el centro del campo, José Mari y Abdullah se veían superados, y nos generaban un conflicto y un desajuste. Dimos un paso atrás con Rubén Cruz y a partir de ahí se produjeron las llegadas”. “Otras veces se puede ganar. Hemos ganado otros días jugando como hoy, pero también hemos perdido. No se ha podido ganar pero no se ha perdido”, insistía el entrenador.

Preguntado por el momento actual del equipo, Cervera señaló que “todos estamos de acuerdo en que el de la semana pasada fue el mejor partido de la temporada fuera de casa”, afirmando con rotundidad que “el equipo no está mal. No lo veo flaquear por ningún sitio, dentro de lo que es este equipo. Álvaro y Salvi llegan a línea de fondo, Orutuño remata tres veces… Es lo que vamos a seguir haciendo”.

Por último, sobre la ausencia de Garrido en la convocatoria por tercera semana consecutiva, Cervera explicó que “tiene una rotura en el antebrazo derecho y los médicos ven que se está consolidando pero hay un trozo que no. Puede entrenar con una protección, pero no se la dejarían para jugar y no queremos que juegue a un porcentaje menor”.