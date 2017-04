Álvaro Cervera: "Es un partido clave pero después de Huesca quedará mucho"

El entrenador del Cádiz ha reconocido en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en Huesca que se trata de un partido clave "porque si ganamos se disipan dudas y si perdemos se van a acrecentar". No obstante, pone de manifiesto la diferente forma de verlo desde dentro y desde fuera, no en vano "nosotros sabemos que queda mucho y hay tiempo para ganar, para recuperar a gente que no está bien, y también que si perdemos habrá comentarios".

Sobre la disponibilidad de los integrantes de la plantilla, el preparador ha revelado que Dani Güiza no ha trabajado "porque está con dolor en una rodilla" y Álvaro García tampoco "por el golpe en un tobillo del otro día". "Sólo entrenará mañana y veremos a qué nivel. Si no está bien creo que no hay que forzar y es mejor descansar, recuperarse bien", avanza. En cambio, Garrido "sí está bien ya" y eso le permite contar con los cuatro mediocentros, algo muy importante "por mi forma conceptual del fútbol".

Del rival, el Huesca, ha apuntado que "por números es el equipo más en forma, viene de abajo y ha cogido a los de arriba, lleva muchos partidos sin perder, ganando muchos en los últimos minutos, tiene a jugadores buenos, con nivel de Primera, con las ideas muy claras y la inercia que teníamos hace dos meses".