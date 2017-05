Álvaro Cervera: "Hemos hecho cosas para ganar pero también para perder"

Más información Sin gol no hay paraíso (0-0)

El entrenador del Cádiz ha comparecido en la sala de prensa de Carranza con cara de pocos amigos y no ha ocultado su disgusto no ya porque no se han podido sumar los tres puntos sino porque su equipo ha estado a punto de perder el que finalmente logró.

“En el fútbol hay que tener iniciativa pero también hay que pensar, porque el punto no es lo que queríamos pero puede ser bueno”, ha explicado, admitiendo que “la jugada del primer minuto y el penalti”han sido la clave “para poder haber ganado”. “A estas alturas esas dos jugadas hay que aprovecharlas porque de lo contrario puedes no ganar. El rival no ha tenido demasiadas ocasiones pero la más clara ha sido de ellos. El fútbol es un juego casi más de fallos que de aciertos”, ha recalcado.

Tras resumir el duelo recordando que “fueron mejores durante un tiempo, luego pusimos a Garrido por el medio y la cosa se niveló, y en la segunda parte fuimos mejores pero al final pudimos perder”, Cervera ha reconocido que “la situación no es mala, claro, pero tenemos la sensación de que cuando fallemos se nos va a poner la cosa difícil. Hoy teníamos la posibilidad de ampliar la ventaja”. “No somos el equipo más virtuoso de la Segunda División. Hay que seguir haciendo lo mismo pero evitar esa situación final de desorden”, ha advertido, en referencia a la acción que pudo costar el 0-1 producto de “la ansiedad”. “Había ganas de ganar por ir a por el triunfo porque estábamos con uno más. Hay que hacer cosas para ganar pero el error es que también hemos hecho cosas para poder perder”, ha concluido.