Álvaro Cervera: “Este equipo no defrauda, hay que creer en él”

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha explicado en la rueda de prensa posterior al partido en el que el Cádiz ha derrotado al Elche, y con ello se ha clasificado matemáticamente para el play-off de ascenso a Primera, que “los dos equipos teníamos miedo a no perder, nosotros por quedarnos fuera y ellos por descender, y así no se puede jugar, cuesta mucho”. “Nos ha costado por la responsabilidad, no somos tan alegres y hay que tomar decisiones sobre la marcha, no pensamos tanto como antes, no tenemos tiempo, se nota lo atenazados que estamos”, ha reconocido el técnico, que no obstante ha valorado lo conseguido por su plantilla afirmando que “este equipo no defrauda y hay que creer en él”.

Al margen de aclarar que la sustitución de Ortuño por Rubén Cruz ha obedecido a motivos tácticos, Cervera ha valorado lo logrado hasta el momento esta temporada señalando que “con el tiempo se recordará porque ahora nos vamos a enfrascar en el play-off. Con el tiempo se recordará que con retoques estamos ahí. La temporada es sensacional, no creo que en el futuro pueda repetir algo así, no digo que no pueda incluso ascender, pero no repetir algo así con tan poco tiempo”.