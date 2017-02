Álvaro Cervera: "Sólo tenemos que mejorar en la suma de puntos"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Soria que confía en que el equipo experimente una mejoría "en cuanto a la suma de puntos" porque en lo que al juego se refiere considera que se encuentra "al mismo nivel que estaba antes de estas dos últimas jornadas en las que no hemos ganado".

Convencido de que a la plantilla no le supone ninguna presión defender la magnífica actuación que se está completando hasta la fecha, el técnico sí admitió en cambio que le preocupa que en el "entorno" sí pueda afectar que los resultados en las próximas dos salidas no acompañen.

Preguntado por los efectivos con los que contará en Los Pajaritos, explicó que Garrido "jugaría si fuera un partido definitivo", pero su recuperación sigue marchando paso a paso y prefiere no asumir riesgos, por lo que dejó entrever, sin afirmarlo, que de nuevo se quedará fuera de la convocatoria. "Si los otros tres mediocentros están disponibles, sólo estaría en el banquillo si salen los tres", razonó. Respecto a Gorka Santamaría precisó que "aún no está para un partido entero" y sobre Nico confirmó que está "totalmente recuperado".

Por su parte, sobre el presumible regreso de Sankaré una vez cumplida su sanción, señaló que, aunque siempre apuesta por recuperar a un futbolista del centro del campo hacia atrás "jugando", también observa datos como que "Migue jugó en Mallorca y no encajamos ningún gol y Servando lo hizo ante el Reus y tampoco nos marcaron. Es algo que da que pensar".

En cuanto a los dos refuerzos de invierno que más están entrando, Imaz y Aketxe, apuntó que el problema del ilerdense "es que vemos que por donde más puede jugar es por donde lo hace Alvarito", en tanto en relación a Ager comentó que "es una cuestión de físico, él nos dice cuánto puede aguantar".

Precisamente el mediapunta vasco actúa en la demarcación que viene ocupando Rubén Cruz, "un goleador que no está metiendo pero que nos ayuda en muchas otras cosas, algo que desde fuera igual no se ve. Además, es un chico que no pone mala cara cuando se le pide que juegue en un sitio que no es en el que lo hacía habitualmente, y eso tiene su recompensa".

Por último, en cuanto a Salvi, confesó que han hablado "con él y sobre él", porque"sabe que no está acertado en el remate ni en el último pase", aunque destacó que "lo que de verdad nos preocuparía es que no tuviera profundidad, que no llegara a generar esas situaciones de peligro. Lo hace y las cosas cambiarán".