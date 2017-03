Álvaro Cervera: "Podemos dar un golpe encima de la mesa"

El entrenador del Cádiz advirte en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en Gerona que el equipo amarillo juega contra "el mejor local", que además "es el que más goles marca y lleva mucho tiempo sin perder", aunque destaca la posibilidad de "dar un golpe encima de la mesa". "Ganaríamos tres puntos y jerarquía", resume.

Con la única baja segura de Salvi, "que ya se ha incorporado al grupo y supongo que la próxima semana podrá ir convocado", el técnico deja entrever que efectuará algún cambio para la visita al segundo clasificado, si bien no necesariamente en el once inicial. "Algo tenemos que hacer para competir mejor", avanza.

Sobre la posibilidad de recuperar para esta cita el trivote formado por José Mari, Garrido y Abdullah, sabe que al comorense "lo de la mediapunta no le convence, me he dado cuenta"y admite que "Garrido es un futbolista siempre importante por mi manera de ver el fútbol".

Precisamente sobre esa forma de entender el juego, asegura que "el equipo no va a cambiar la forma porque el entrenador no da más". "Creo en lo que hacemos y los jugadores también", precisa, recordando que "nos ha ido bien" y aclarando que "para mí jugar bien es ganar".

Preguntado si se siente valorado en el Cádiz, no duda al señalar que "por la plantilla y el entorno, sí", aunque respecto al club confiesa que "ha habido momentos" y sobre la afición y las puntuales críticas de algunos reconoce que "a todos nos gusta sentirnos queridos porque el ser humano necesita querer y ser querido".

Por último, en relación a la reciente renovación de Nico, se congratula porque "es un chico extraordinario, un futbolista muy recomendable, que nunca pone una mala cara y entrena muy bien".