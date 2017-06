Alfredo, te necesitamos

El pasado domingo en el Ramón de Carranza sucedió algo que en lo que va de temporada no había ocurrido nunca. Alfredo Ortuño, un fijo para Álvaro Cervera, titular indiscutible en todos los encuentros en los que ha estado disponible para el entrenador, el futbolista de campo que acumula más minutos sobre el césped, 3.420, sólo superado por el guardameta Alberto Cifuentes, fue sustituido por primera vez antes de la segunda parte. Tras el descanso, el utrerano Rubén Cruz salió en su lugar para sorpresa de los presentes. Su actuación en la primera mitad ante el Elche, posiblemente la peor de todo el curso, y especialmente la escueta y enigmática explicación del técnico cuando se le preguntó en rueda de prensa por el cambio -"motivos tácticos", argumentó-, dan que pensar. Sin embargo, más allá de lo que cada cual interprete, el hecho objetivo e incuestionable es que el delantero murciano no atraviesa por su mejor momento precisamente cuando más falta hace al equipo tanto su trabajo como sus goles.

Incorporado en verano en calidad de cedido por Las Palmas gracias a su buena relación con el consejero delegado de la entidad, Quique Pina, el jugador de Yecla no tardó en demostrar sus dotes. De hecho, en las primeras cuatro jornadas de la competición liguera, ante Almería, Mallorca, Mirandés y Getafe, anotó cinco tantos, convirtiéndose desde ese momento en la gran referencia ofensiva del conjunto gaditano e incluso en un firme candidato en la lucha por el Pichichi de la categoría. Pese a que después de firmar un doblete contra el cuadro madrileño en casa encadenó siete encuentros sin ver puerta, incluida la visita al Tenerife en la que vio una tarjeta roja que le impidió disputar el siguiente choque ante el UCAM Murcia, mantuvo un altísimo nivel de producción que le llevó a finiquitar la primera vuelta del campeonato con 13 dianas, en una cerrada pugna de realizadores con Joselu (Lugo) y Roger (Levante). En esos primeros 21 duelos, Ortuño sólo fue sustituido en tres ocasiones, siempre en la recta final, en las jornadas 12ª, en Lugo (77'); en la 14ª, en Valencia contra el Levante (80'), y en la 20ª, en Elche (85').

El inicio de la segunda mitad de la Liga resultó de algún modo premonitorio, porque no incrementó su cuenta goleadora ante el Almería y, además, abandonó el rectángulo de juego antes que cualquier otro día, en el minuto 72. En efecto, el rendimiento del ariete comenzó a disminuir sustancialmente. Aunque jamás ha trascendido que sufriera algún tipo de problema físico, lo cierto es que, si bien su presencia en el once no admitía la menor discusión, pasó a ser algo habitual que abandonara el campo antes del pitido final y su contribución anotadora se redujo también de manera significativa.

Sólo cuatro goles ha marcado en lo que va de segunda vuelta, los conseguidos en la 24ª jornada contra el Mirandés, en la 30ª ante el Girona, en la 33ª frente al Lugo y en la 34ª en Huesca. Desde aquel empate en tierras aragonesas, Alfredo ha encadenado siete partidos sin ver puerta, igualando así su peor racha como cadista. Además, durante la segunda vuelta, aparte de ante el Almería, se marchó sustituido en las citas con el Mallorca (86'), en la jornada 23ª; Numancia (83'), en la 27ª; Girona (83'), en la 30ª; UCAM Murcia (87'), en la 32ª; Lugo (77'), en la 33ª; Córdoba (85'), en la 39ª, y la ya referida con el Elche (46') del pasado fin de semana, en la 41ª.

Hace un par de meses Cervera reconoció que Ortuño había dejado de ser el de principios de campaña pero justificó el evidente bajón de su rendimiento explicando que "ahora hace más cosas y por eso comete más errores". El tiempo ha confirmado lo que el entrenador temía, hasta el punto de que el domingo optó por su sustitución con 45 minutos por delante. Lo hizo, además, pese a no contar con Dani Güiza en el banquillo, por lo que no pudo darle relevo con un delantero centro puro.

Ahora, cuando queda el último tramo del curso, el momento de la verdad para el Cádiz una vez alcanzado el segundo objetivo, el play-off de ascenso, después de atar la permanencia hace mucho, el regreso del mejor Ortuño se antoja fundamental para soñar con subir a Primera. Como todo buen goleador, nadie más que él querrá reivindicarse. Puede que en Valladolid no tenga oportunidad si el técnico decide dar descanso a los integrantes del plantel más utilizados. Pero la primera eliminatoria sería una gran ocasión para la vuelta del devorador del área.