Alfredo, la historia te espera

Alfredo Ortuño no olvidará nunca la temporada que está llevando a cabo en el Cádiz. Quedan varios meses para que finalice la competición, pero el delantero cedido por la Unión Deportiva Las Palmas puede pregonar ya a los cuatro vientos lo que está viviendo. El Cádiz está tirando barreras en lo colectivo y lo individual, si bien en esto último Ortuño está a punto de hacer historia. El ariete se encuentra a un gol de igualar el mejor registrado anotador de un futbolista del Cádiz en Segunda División A en los últimos 40 años. El próximo tanto le situará junto al mejor rematador amarillo desde la temporada 1976-77 -Salva Mejías-, y el siguiente que marque le colocará como el número 1 desde entonces.

Ortuño lleva 15 dianas en LaLiga 1|2|3, una cifra muy importante cuando faltan todavía 12 jornadas para que acabe la fase regular. El delantero se reencontró con el gol después de cinco jornadas sin marcar, y qué mejor momento para hacerlo por lo que supuso en Gerona y por la barrera que está a punto de superar.

Muy lejos quedaban los 30 goles (15 cada uno) que en la campaña 1976-77 se repartieron Ricardo Ibáñez y Joaquín Sierra Quino. Un poco menos lejos los 15 goles de Pepe Mejías y otros tantos de Mágico González, ambas cifras en el curso 1982-83. Y todavía queda menos lejos los 16 tantos de Salva Mejías en la temporada 1984-85, en la que se proclamó máximo realizador de la categoría de plata y ascendió con el equipo a Primera División.

Cuando Ortuño celebre su próximo gol debe saber que a su derecha tendrá simbólicamente la figura del menor de los hermanos Mejías, al que igualará con 16 tantos. Y en el momento que llegue el gol 17, el murciano será el rey en esta parcela como cadista en Segunda A. Ahí es nada.

El refuerzo de Ortuño ha sido uno de los grandes aciertos del Cádiz 2016-17. Un jugador muy eficiente en su faceta, con oficio y trabajo dentro y fuera del área, y que está codeándose con los principales realizadores de la categoría. El murciano lleva tiempo pisando fuerte pero su actual rendimiento le da licencia para soñar con jugar en Primera la próxima campaña.

En los últimos 40 años (el equipo en ese tiempo ha militado 13 campañas en Segunda A), desde la temporada 1976-77, a los casos de Salva Mejías, su hermano Pepe, Mágico González, Ibáñez y Quino, hay que añadir los de otros jugadores que también alcanzaron cifras significativas. Uno de ellos es Ramón Rodríguez (1979-80), que firmó 14 goles que le abrieron una campaña después las puertas del Betis, en Primera. También los 13 tantos de Jonathan Sesma (2004-05), que ayudaron mucho a lograr el últimos ascenso a Primera. Los once goles de Oli (2003-04), en la primera campaña en Segunda A tras permanecer nueve años en el pozo de Segunda B. Y los diez tantos del ex bético Dani (2007-08) que no pudieron evitar el durísimo descenso en el recordado penalti en el campo del Hércules.