Alfredo Ortuño no se corta y asegura que "sabemos que no gusta ver donde estamos"

Los jugadores tienen que medir bien sus palabras porque una manifestación demasiado crítica les puede costar alguna sanción. La plantilla del Cádiz sufre una indignación contenida tras el pésimo arbitraje del pasado sábado en el Coliseum Alfonso Pérez que impidió la obtención de un resultado positivo. El enfado es monumental porque encima no es la primera vez que un colegiado se interpone esta temporada en el camino del conjunto amarillo, que podría llevar más puntos de los 40 que atesora.

Alfredo Ortuño no ocultó su enfado a través de las redes sociales. El delantero no faltó a su cita con el gol pero el tanto que marcó en el tramo final del encuentro no subió al marcador pese a que fue legal. Estaba convencido desde el principio de que su posición era correcta y por ello protestó la anulación del gol.

Su malestar obedecía más a la injusta derrota que propiciaron los errores del colegiado por la anulación de ese gol. Ortuño deslizó un mensaje sin tapujos al señalar que "sabemos que no gusta ver donde estamos, pero todos juntos cada día mas ilusionados. ¡La semana que viene en nuestro templo!"

El ariete hizo un llamamiento a la ilusión y a la fortaleza que debe ser el estadio Ramón de Carranza con el apoyo de la afición.

Alberto Cifuentes se convirtió en uno de los protagonistas por el penalti señalado por el árbitro tras un supuesto derribo del portero a Gorosito en el minuto 93. El cancerbero del Cádiz empleó su cuenta de twitter para soltar una frase que se entiende por sí sola. "Orgulloso del equipo es poco. Mejor me muerdo la lengua y no hablo. Sólo decir gracias por el apoyo". Más claro agua.

Otros no se pronunciaron sobre lo sucedido y mostraron su gratitud por el aliento de los seguidores amarillos. Brian afirmó en su twitter: "Lástima el resultado en Getafe. Una vez más espectacular nuestra afición. Gracias por el aliento!".