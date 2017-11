Alemanes, ingleses e italianos, pendientes de Álvaro

álvaro García no está rindiendo todavía al nivel de la pasada temporada, pero lo que ofreció el lunes contra el Reus parece presagiar que muy pronto su aportación será similar, o incluso superior, a la del ejercicio que estuvo a punto de provocar su aterrizaje en el Getafe.

Su nombre ha traspasado también fronteras en una época de exagerada globalización. Hace unas semanas se publicó en Inglaterra que Mourinho se había interesado por él para incorporarle al Manchester United y ayer mismo el diario deportivo As ampliaba con otro club grande de Europa al que teóricamente le apetece el extremo cadista, el Bayern Múnich.

Esos nombres asustan en cierta manera pero no cabe duda de que son numerosos los clubes europeos, también no españoles, que están observando in situ con lupa todas sus actuaciones. Inglaterra, Italia y Alemania aparecen como posibles destinos, pero quien quiera ficharle tendrá que venir, si no varía la política cadista, con ocho millones para pagar su cláusula.

Entre los que le están espiando con mayor asiduidad se encuentran el Leicester City -su director de operaciones de fútbol es Eduardo Maciá e Iborra juega allí- y el Newcastle de Rafa Benítez, en cuya plantilla hay cinco futbolistas de nuestro país. Como principal opción italiana está la Roma, ya que además Monchi le conoce a la perfección.