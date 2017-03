Aketxe: "Me veo jugando el 'play-off' con este equipo"

Uno de los fichajes del pasado mercado invernal, Aketxe, pasó ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde no fue una comparecencia cualquiera al sorprender el futbolista con unas afirmaciones que rebosan ambición y optimismo. "Me veo jugando el play-off con este equipo. Lo primero que tenemos que conseguir es la salvación y luego lo que nos dé, que yo creo que es mucho. La victoria ante el Numancia nos ha dado una confianza grande". Con estas palabras el mediapunta se muestra convencido de la capacidad de su equipo.

Un Aketxe que parece que lleva de amarillo desde el verano. "La adaptación ha sido buena. Estoy muy contento y la lesión es algo que está olvidada. Llevo mucho tiempo sin competir y tengo que ir poco a poco. Llevaba mucho tiempo sin jugar, sin ritmo, y tengo que ir entrenando duro y pronto estaré al cien por cien". En esa adaptación han tenido que ver mucho paisanos de su tierra y un jugador diferente como es Güiza. "Conocía de antes a Garrido y Gorka (Santamaría) y me han echado una mano. El ambiente que hay en el Athletic es increíble y me ha sorprendido el vestuario que hay en este equipo. Güiza -apostillaba- es un tipo genial, me río con él y estoy muy contento de estar en el mismo equipo que él".

Aketxe se refirió a su buen estreno como cadista, anotando un gran gol en Getafe . "Meter un gol después de tanto tiempo da confianza y te hace quitarte un peso de encima. Estoy muy contento con mi rendimiento hasta ahora". Aunque no oculta que le gustaría repetir esa sensación en casa. "Los dos goles que he metido han sido fuera y me gustaría marcar alguno en Carranza y celebrarlo con la afición".

El futbolista cedido por el Athletic Club de Bilbao está tranquilo a pesar de las expectativas tan importantes que existen sobre él. "No creo que tenga que demostrar nada a nadie. Trabajo para mí y para el Cádiz con la idea de ir encontrándome a mí mismo y sé que voy a terminar encontrando mi mejor nivel", recalcaba el mediapunta amarillo.