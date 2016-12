Aketxe, una pretensión complicada

El mercado de invierno aún no ha dado el pistoletazo de salida pero ya empiezan a sonar jugadores que podrían incorporarse a la disciplina de la entidad cadista, de la que sí parece seguro que saldrán otros cuyos nombres, en este caso, incluso ha confirmado el director deportivo, Juan Carlos Cordero, como son los casos de Juanjo y Carlos Calvo, a quienes todo apunta que se unirá Abel Gómez.En el capítulo de altas, uno de los primeros futbolistas en la órbita amarilla podría ser Ager Aketxe, mediapunta del Athletic que, según ha desvelado el ex cadista Armando, desea venir y que en estas fechas pone fin a un calvario de casi medio año tras una grave lesión.El jugador bilbaíno, que el próximo día 30 cumple 23 años, llegó en 2012 al Athletic B procedente del Basconia y en 2014 dio el salto al primer equipo. Debutó con los leones el 17 de septiembre sustituyendo a Muniaín en el minuto 75 del partido de Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk en San Mamés (0-0), estreno eclipsado por una fractura en el pie que le mantuvo de baja durante dos meses. A su vuelta, aunque sufrió problemas musculares, participó en cinco de las últimas jornadas y hasta marcó su primer gol el 17 de mayo en la victoria sobre el Elche (2-3), si bien vio desde el banquillo tanto la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona como la posterior conquista de la Supercopa de España a doble partido contra los azulgranas.Ya el pasado curso, tras tomar parte en 10 encuentros con el primer equipo, el club vasco lo devolvió temporalmente al filial para que ayudara en la lucha por la permanencia, un objetivo que no alcanzó pese a que contribuyó como máximo goleador con 8 dianas.Consumado especialista en lanzamientos de falta, como pudieron comprobar Girona, Ponferradina y Huesca, en el derbi regional con el Alavés se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, percance que le ha mantenido en el dique seco desde entonces.Ahora, en puertas de regresar a la actividad, el Athletic tiene la posibilidad de mantenerlo en el primer equipo para que vaya adquiriendo el tono físico necesario y el ritmo de la competición, o bien apostar por una cesión, opción que interesaría al Cádiz. No obstante, la realidad que podría imponerse también vendría marcada por la experiencia vivida con Santamaría. Si el delantero no cuenta con los minutos que pretendía el club vasco, se antoja un tanto complicado que elija como destino para su prometedor mediapunta la Tacita de Plata.