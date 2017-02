Aketxe entra en la lista y Garrido vuelve a ser baja

Al término de la sesión de trabajo celebrada a mediodía en El Rosal, el Cádiz hizo pública la lista con los expedicionarios que viajaron ayer mismo a Getafe para afrontar el partido de esta tarde en Getafe, una convocatoria de 18 futbolistas con novedades significativas.

Así, la relación de jugadores elegidos por Álvaro Cervera destaca sobre todo por la baja de nuevo de Garrido, que ya se perdió la cita contra el Mirandés por culpa de una fisura en su brazo derecho. Aunque el centrocampista vasco ha entrenado durante toda la semana con aparente normalidad y no ha dudado en mostrar su disposición a ser de la partida, lo cierto es que a la hora de la verdad el técnico ha valorado los pro y los contra para terminar decidiendo que lo mejor era no incluirlo entre los que se desplazaron a la localidad madrileña. El propio Cervera explicó que una cosa es trabajar en el grupo y otra muy distinta disputar un encuentro y tener que ir al choque cuando no se debe. Ausencia, pues, más que justificada.

Por su parte, Ager Aketxe entró por primera vez en la lista, como Jesús Imaz, que desde que se incorporó a la plantilla siempre ha estado en el banquillo aunque todavía no ha debutado. Por contra, Iván Malón, que se estrenó el pasado fin de semana, en esta ocasión no forma parte de la convocatoria, al igual que Santamaría, por problemas físicos, y Nico Hidalgo, al que le falta ir cogiendo ritmo.

La relación completa de los 18 jugadores citados es la siguiente: Alberto Cifuentes, Jesús Fernández, Carpio, Aridane, Servando, Sankaré, Brian, Abdullah, Eddy, José Mari, Aitor, Salvi, Álvaro, Imaz, Aketxe, Rubén Cruz, Ortuño y Güiza.