Aitor le pone más intensidad

Aitor García aportó ayer su versión a la situación de privilegio que atraviesa el Cádiz, que está a una jornada de que acabe la fase regular en LaLiga 1|2|3 y tiene en el bolsillo el 'billete' para el play-off. El extremo entiende que hay motivos para seguir apretando los dientes mañana en Valladolid.

"Cuando conseguimos la permanencia sabíamos que era el objetivo, y luego el play-off lo hemos conseguido una semana antes. Ahora vamos a Valladolid con la intención de quedar terceros", añadiendo en ese sentido que "no es una semana de relajación porque nos jugamos quedar terceros, cuartos o quintos". "Ser terceros nos convendría mucho, pero al margen de la posición no hay nada de relajación, todo lo contrario, es un partido que nos sirve para seguir compitiendo".

El jugador onubense desconoce qué idea tiene Álvaro Cervera sobre la alineación que sacará en el José Zorrilla, y se mantiene en alerta a la espera de ver si disfruta de la titularidad. "No sé si tendré la oportunidad de salir como titular, ya que hay varios compañeros que pueden hacerlo", al tiempo que resta importancia al debate de su papel como revulsivo por encima de jugar desde el inicio. "No sé si me ha ido peor saliendo de titular que como revulsivo, aunque es verdad que igual el míster no se ha llevado esas sensaciones. Jugando por la izquierda me encuentro mejor, pero me ha tocado competir con Alvarito (García), que está siendo una pieza clave, una revelación de la Segunda División", apostillaba sobre su compañero de demarcación.

Al margen de sus opciones de estar en el once frente al Valladolid, Aitor García destaca otros aspectos que se ha ganado día a día y que dicen mucho en favor de su esfuerzo. "He ido cogiendo confianza en cada entrenamiento porque me gusta mi trabajo. Cada vez que vengo a entrenar lo hago con el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible. Soy una persona que cuido mi alimentación y que siempre intento dar el 100 %".

El ex futbolista del Mérida sabe que habrá muchos ojos sobre el Cádiz mañana en Pucela, ya que se la juega el Valladolid y hay otros equipos pendientes del marcador de ese encuentro para saber su destino final en la fase regular de la categoría de plata. "Nosotros vamos a Valladolid a intentar ganar el partido porque no nos conviene que nos pase el Tenerife en la clasificación", aclaró el extremo onubense.

En la parte final de su intervención, salió a relucir su capacidad anotadora a pesar de no contar con una carga importante de minutos. "Siempre tengo confianza en mí y ya he dicho que me encuentro muy contento con mi trabajo. Cuando salgo, me suele quedar buen sabor de boca, nunca una sensación amarga. En líneas generales estoy contento con la temporada que estoy realizando", recalcaba el cadista en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.

Aitor García cumple su primera campaña de amarillo, tras dejar atrás su etapa en el Mérida. Ya en tierras extremeñas sacó a relucir el guante que tiene cuando lanza a portería, pues de hecho la temporada pasada hizo un golazo en el Ramón de Carranza. En el presente curso liguero le ha costado hacer ruido por la alta competitividad con compañeros como Salvi y Álvaro García, aunque en bastantes ocasiones ha sido recurso de Cervera saliendo desde el banquillo. Ha participado en 26 partidos (sólo tres como titular), sumando 629 minutos, cinco goles y dos cartulinas amarillas. Cabe recordar que el onubense tiene licencia con el equipo filial.