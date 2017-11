Agravio comparativo por los internacionales

álvaro Cervera y José Luis Oltra han coincidido en un asunto espinoso como la convocatoria de internacionales que militan en Segunda A. El técnico del Cádiz y el del Granada no ocultan el daño que hace. "Es una pena perder a un jugador por un partido amistoso", dijo ayer el técnico del Cádiz al referirse a la llamada de Venezuela para citar a Mikel Villanueva. También habló del hecho de jugar un lunes: "Soy de otra generación. Los cambios que sean buenos me gustan. Y los que me parecen raros o caprichos no me gustan. Y jugar un lunes un partido de Segunda no sé a quién le viene bien. Son cosas que ha conseguido el dinero, no la competición. A estos partidos en viernes o lunes no les encuentro mucha explicación".

Por su parte, Oltra lamentó ayer que algunos equipos de Segunda sufren "un agravio comparativo" respecto a otros de la misma categoría por la pérdida de jugadores internacionales, por lo que pidió "igualar los calendarios ya" y "buscar una solución" para que "no pase esto". Oltra se quejó en vísperas del choque de mañana ante el Sevilla Atlético al no poder contar con el venezolano Machís ni con el peruano Sergio Peña, aunque aclaró que el equipo hispalense "se puede quejar más" porque "pierde a tres o cuatro futbolistas por esta situación". "Es un agravio comparativo con otros equipos. Todos los clubes preferimos jugar más entre semana antes que perder a internacionales porque no jugamos en igualdad de condiciones. Hay que igualar los calendarios, hay que buscar solución para que no pase esto", indicó el técnico.