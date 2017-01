Adelantarse, una garantía

La importancia de marcar primero en un partido cobra especial relevancia en el Cádiz de la presente temporada. Desde que dio inicio el curso, Álvaro Cervera ha confesado en más de una oportunidad que, ya sea por las características del equipo o por su forma de jugar, las cosas pueden ponerse bien o mal dependiendo de quién se adelante en el marcador.

En efecto, el resumen de la primera vuelta pone de manifiesto este hecho como una realidad incuestionable, no en vano los amarillos han sumado más del 63% de los puntos con que cuentan en la actualidad, 21 de los 33 que llevan, cuando anotaron antes o simplemente cuando lo hicieron y su rival no. Por contra, han contabilizado los 12 restantes en encuentros en los que no acertaron entre los tres palos antes que su adversario o directamente no acertaron.

Analizando con más detenimiento las ocasiones en las que el cuadro gaditano tomó ventaja en el tanteador, en 10 contiendas, seis de ellas concluyeron con triunfo, mientras que tres se saldaron con empate y sólo una acabó con derrota.

El primero de estos triunfos, también el primero de la Liga, se produjo en la cuarta jornada contra el Getafe (3-0), ante el que firmaron como artilleros Ortuño, por partida doble, y Aitor García. En la siguiente comparecencia en Carranza, entresemana ante el Numancia, Garrido llevó el delirio a las gradas al establecer el 1-0 final en tiempo de prolongación.

La tercera victoria conseguida de este modo, primera a domicilio, se hizo esperar hasta la 12ª jornada y tuvo lugar en Lugo (0-1), en donde el protagonismo recayó en Álvaro García. Una semana después, de nuevo un solitario tanto, ahora de Ortuño, bastó para tumbar al Huesca (1-0).

Y los dos últimos triunfos así hasta el momento llegaron el pasado mes de diciembre en la Tacita de Plata, frente al Zaragoza (3-0), con Salvi, Abdullah y Ortuño como verdugos, y con el Sevilla Atlético (4-1), goleando esta vez Ortuño, Sankaré, Nico y, tras recortar distancias el filial, Salvi.

En cambio, pese a adelantarse, el Cádiz no pudo sumar los tres puntos en otros cuatro choques. En el estreno liguero, precisamente en Almería (1-1) ante el contrincante de este domingo, al gol de Ortuño respondió Azeez. En el debut en campo propio, con el Mallorca (1-1), el delantero murciano repitió desde el punto de penalti y Óscar García selló las tablas. Y en la 11ª jornada, ante el UCAM (2-2), los tantos de Aridane y Santamaría no fueron suficiente por la postrera reacción de los visitantes. No obstante, peor fueron las cosas con el Mirandés en Anduva (2-3), en donde el 0-2 que establecieron Ortuño y Salvi antes del descanso acabó en nada por culpa de un polémico arbitraje y la injusta expulsión de Santamaría.

Por su parte, de las 11 ocasiones que los de Álvaro Cervera no marcaron primero, sólo en tres terminaron venciendo. Lo consiguieron en Carranza ante el Alcorcón (4-1), al levantar Ortuño (2), Aitor y Salvi el golde Bellvís; en el Nuevo Arcángel de Córdoba, cuando el penalti transformado por Rodri encontró réplica gracias a Ortuño, por partida doble, y Aitor, y en el Martínez Valero de Elche (2-3), en donde Ortuño igualó el tanto de Pelayo y en la recta final Güiza otorgó ventaja por dos veces, la segunda y definitiva tras reestablecer la igualada Armando.

Tres veces los amarillos empataron sin adelantarse en el marcador. Con el Girona en casa y en la visita al líder Levante sucedió con un 0-0, y en Tenerife al responder Santamaría en el tiempo añadido al 1-0 de Jouini.

Finalmente, un dato que se antoja bastante curioso: al margen del ya citado revés en Miranda de Ebro, en los otros cinco registrados esta campaña los cadistas ni siquiera vieron puerta: Reus (1-0), Oviedo (0-2), Rayo (3-0), Nástic (1-0) y Valladolid (0-1).