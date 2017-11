¿Abocados a un empate a cero?

Si hubiese que apostar por un resultado en el duelo que se dirime esta noche en el estadio Juegos del Mediterráneo, el cero a cero es el más probable entre dos contrincantes asfixiados por la sequía goleadora. Si a ello se unen las más que posibles precauciones defensivas de unos y otros por el temor a una derrota que agravaría aún más su crisis, la previsión de alteración del marcador no es precisamente alta.

La alarmante falta de gol es un problema que comparten el Cádiz y el Almería. El fuerte dolor de cabeza que produce la residencia en la parte baja de la clasificación tiene relación directa, en ambos casos, con la escasa efectividad en la faceta en el remate. Sin acierto no hay gol y sin gol no hay puntos. El equipo amarillo es el equipo menos anotador de Segunda División A con sólo siete tantos en una docena de jornadas, lo que equivale a un promedio que no llega a 0,6 goles por partido. El conjunto mediterráneo, con una media también inferior a una por encuentro -0,7-, lleva nueve y forma parte del furgón de cola.

Los amarillos sólo han marcado dos goles en los últimos ocho encuentros

Las cifras de las dos escuadras no ofrecen discusión. Les cuesta un mundo ver puerta. Los de Álvaro Cervera no han celebrado un tanto en ocho de los 12 envites ligueros. Los de Luis Miguel Ramis no han acertado en seis partidos.

La falta de acierto se ha agudizado en los últimos tiempos en los dos equipos que hoy se citan en busca del gol. El Cádiz sólo ha marcado dos tantos en los ochos capítulos más recientes, los dos en el duelo contra la Cultural Leonesa. El Almería sólo ha perforado una vez la portería contraria en las últimas seis jornadas, en las que se ha venido abajo. Fue como local contra el Real Valladolid y no le valió nada más que para empatar.

Pese a las dificultades que encuentra como anfitrión, el cuadro rojiblanco mejora sus cifras goleadoras en casa. En su feudo acumula siete tantos en seis partidos, aunque en su compromiso más reciente delante de su parroquia fue incapaz de batir al Reus y perdió 0-1.

En el caso del Cádiz, no ha marcado en sus últimas cuatro visitas, saldadas con tres derrotas y un empate.

En este contexto de secano, el que consiga adelantarse hoy en el marcador -si es que alguno lo logra esta noche- tendrá muchas papeletas para hacerse con los tres puntos.

Mientras la tarta goleadora del Almería se la reparten siete jugadores -Pozo y Tino Costa con dos dianas cada uno, y una de Morcillo, Fran Rodríguez, Fidel, Verzay Caballero-, en el Cádiz sólo anotan hasta la fecha tres futbolistas: David Barral (tres), Álvaro García (dos) y Carrillo (uno).