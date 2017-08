Abdullah no entrena y podría ser duda

Con Nico Hidalgo, Rubén Cruz y Perea fuera de combate para el estreno en el Nuevo Arcángel, el ataque amarillo pierde alternativas. La posible ausencia de Abdullah no hace sino aumentar los problemas en la zona de tres cuartos. El de Comores puede ser una alternativa para la mediapunta como se pudo comprobar la pasada campaña. Si Garrido y José Mari son los elegidos para el doble pivote, por delante se abre un abanico de opciones en el que entra el ex del Lorient francés.

Ortuño no tiene claro si recalar en el Tenerife

El desenlace del caso Ortuño sigue lejos después de que ayer el entorno del jugador dejara entrever que éste no ve con buenos ojos la opción de recalar en el Tenerife. Todo ello a pesar de que el club chicharrero y la Unión Deportiva Las Palmas tienen pactado el desembarco del delantero ex cadista en la isla vecina. Según reflejaba ayer la prensa vallisoletana, Ortuño no quiere ir al Tenerife y entre las propuestas que sigue analizando se encuentra una del Real Valladolid. El ariete insiste en jugar en la elite del fútbol español, aunque al cierre del mercado de acerca y esa opción pierde fuerza. A pesar de que la UD Las Palmas le podría obligar a ir al Tenerife, el jugador no contempla, por ahora, ese destino. El ex del Cádiz es un delantero codiciado que continúa sin equipo.