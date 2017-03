Abdullah asegura que "no tememos a ningún adversario"

El Rafidine Abdullah ha idi creciendo a lo largo de la competición a medida que se ha ido encontrando más cómodo. No era fácil dar el salto a otro país (Francia), de Primera a Segunda, y con un idioma que no dominaba. Han pasado los meses y está disfrutando de la temporada. En relación al inminente encuentro del Cádiz en el estadio del Girona, donde esta campaña aún no ha vencido ningún visitante, Abdullah dijo ayer que el equipo amarillo "puede ganar en cualquier sitio. No tenemos miedo a ningún rival porque tenemos mucha confianza".

El centrocampista, uno de los jugadores importantes en la buena racha del Cádiz, señaló que "aún quedan muchos partidos y muy complicados, pero no renunciamos a nada porque somos ambiciosos".

El comorense se encuentra feliz en el conjunto gaditano. Ha asegurado que "el vestuario es como una familia. Me han ayudado mucho en la adaptación". El futbolista llegó procedente de Lorient, de la Primera División francesa, para jugar en la Segunda española, aunque su deseo es subir un peldaño. "Mi objetivo es jugar en Primera y me gustaría que fuese con el Cádiz". Ambición no le falta. Le gustaría subir con el equipo amarillo, "Es posible, aunque también difícil".

El medio destaca por su creatividad, aunque también por su esfuerzo. "El entrenador me da libertad con la pelota, aunque hay que correr mucho para ayudar al equipo". Abdullah ha realzado el papel de la hinchada cadista. "La afición es muy importante para nosotros, nos da más confianza y los rivales lo sufren".