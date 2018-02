Abdullah: "Jugaremos contra el Lorca como si estuviera arriba en la clasificación"

Raffidine Abdullah, centrocampista del Cádiz, vuelve a estar disponible para Álvaro Cervera tras cumplir partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. El jugador francés compareció el jueves en sala de prensa en la Ciudad Deportiva de El Rosal y destacó las alternativas que el equipo tiene en su posición: "Me encuentro bien con todos", aseguró el franco-comorense.

El medio vio el partido contra el Numancia desde la lejanía: "Tuvimos un comienzo muy bueno, pero no hicimos un buen encuentro". En cualquier caso, "quedan muchos partidos por delante para volver a ganar y recuperar sensaciones".

Pese a esa derrota, la filosofía del equipo es invariable. "Sabemos lo que hay que hacer en cada partido. Con el entrenador tenemos las ideas muy claras, el estilo está muy definido", explicó Abdullah ante de ser preguntado por su rendimiento. Fue autocrítico en la faceta goleadora –no ha marcado un tanto esta temporada- y señaló que "he jugado más que el año pasado en el doble pivote. Creo que beneficia a mi juego con el balón, no tengo problemas en hacerlo más adelantado, pero me veo con más confianza ahí. Me está faltando gol, aunque sí es verdad que he logrado más asistencias. Creo que podría llevar algún tanto más".

El futbolista no se confía lo más mínimo pese a que llega el Carranza el Lorca, penúltimo clasificado. "No hay partidos fáciles, jugaremos ante el Lorca como si fuera un equipo que está arriba en la tabla. No vamos a estar tranquilos ante un equipo que se está jugando la permanencia".