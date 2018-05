Abdullah y Fausto Tienza, protagonistas del 'plan B' por si no se recupera Garrido

Semana doblemente complicada para Álvaro Cervera, ya que debe recuperar anímicamente a un grupo de jugadores que quedó muy tocado tras el 3-1 en el campo del Barcelona B y esperar que los servicios médicos y los recuperadores hagan lo propio con Jon Ander Garrido, a día de hoy un futbolista clave en el sistema del Cádiz. Cuatro sesiones de trabajo por delante, a partir de mañana, para preparar la decisiva cita ante el Tenerife.El entrenador tendrá que esperar el paso de los días hasta saber qué porcentaje de posibilidades tiene de contar con Garrido. Hasta entonces también le corresponderá pensar y trabajar en un 'plan B', que señala claramente a Abdullah y Fausto Tienza como los únicos jugadores con mayores posibilidades de estar en el once si el pivote bilbaíno no alcanza el tono adecuado antes del domingo.En el Mini Estadi, la decisión del preparador cadista pasó por sacar a Abdullah cuando se retiró lesionado Garrido, si bien en la expedición de jugadores convocados no se encontraba Fausto Tienza, por lo que el margen de jugadores a elegir se reducía al de Comores. Si el vasco no superara sus dos dolencias, la pelota estaría sobre Abdullah y Fausto, aunque viendo la cantidad de minutos de uno y otro parece que el primero de ellos partiría con más opciones de estar en el once.Cabe recordar que la primera plantilla disfruta hoy de jornada de descanso y que será mañana, a partir de las diez y media en las instalaciones de El Rosal, cuando comenzará a preparar el choque contra el Tenerife.