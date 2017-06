Avituallamiento

álvaro Cervera ofreció ayer una de las ruedas de prensa previas a partidos más relajadas que recuerda en los 14 meses que lleva ocupando el banquillo del Cádiz. La clasificación para el play-off de ascenso el pasado domingo en Carranza contra el Elche, un objetivo secundario pero no por ello de menos valor y que se suma al prioritario, la permanencia, alcanzada hace ya mucho tiempo, permite al técnico cadista vislumbrar el horizonte con cierta tranquilidad. El trabajo está más que hecho y, suceda lo que suceda, nadie puede poner un pero a la gran temporada. Falta una jornada de Liga regular en la que sus hombres se juegan mucho o nada, según se mire. Él, no obstante, parece tener bastante claro que, como casi en todo, hay que medir con tino.

"La visita de este fin de semana al Valladolid no es un partido para ir relajado. El objetivo se ha conseguido, es verdad, pero tenemos la posibilidad de subir un puesto más", recuerda. Insiste en la idea de que "hemos conseguido lo más importante, que era el play-off, pero nadie puede olvidar que el encuentro es muy importante por ciertas razones". Y las desgrana: "Primero, porque somos el Cádiz y debemos salir a ganar cada vez que saltamos al campo; segundo, porque no es lo mismo acabar tercero que quinto, y tercero por el dinero que se juega el club".

Sin embargo, Cervera no oculta que le resulta inevitable mirar más allá del choque de mañana en la capital del Pisuerga. "No vamos a negar que nosotros vamos pensando que dentro de pocos días tenemos un partido más importante todavía, y por lo tanto lo planteamos teniendo en cuenta qué jugadores hay lesionados, quiénes están tocados, los que no juegan habitualmente…", confiesa.

El término relajación, por tanto, no parece del agrado del preparador de la escuadra de la Tacita de Plata, que en cambio no se opone a calificar la semana como "más tranquila". Y desde luego tiene su explicación. "A los jugadores los he notado estos días muy contentos, no estábamos preparados para esto y los últimos meses han sido angustiosos porque veíamos cerca la clasificación pero temíamos que pudiera escaparse", revela. Afortunadamente, "ya se sienten liberados". "Por eso se celebró la clasificación como se celebró sobre el césped con la afición; la gente estaba liberada", matiza.

El entrenador del Cádiz prefiere no dar mayor relevancia a la buena racha que llevan sus pupilos, que han encadenado 10 jornadas sin perder, aunque también es verdad que en ese tiempo sólo se han obtenido dos victorias. "Es un simple dato", indica, consciente, aunque opte por no hablar de ello, de que cuanto más tiempo se está sin perder, más cerca se está de encajar la derrota. Obviamente, tampoco le hace demasiada gracia acordarse de los fantasmas del pasado. En su etapa en Tenerife se quedó sin play-off por una horrible racha final, pero ahora todo ha sido distinto. "Entonces perdí todos los partidos, mientras que aquí los hemos empatado y algunos ganado. Las últimas semanas no pensé en aquello, pero sí en que nos lo tuviéramos que jugar todo en Valladolid", reconoce.

El entrenador que podría hacer historia si enlaza dos ascensos consecutivos y lleva en poco más de un año al equipo de Segunda B a Primera huye del protagonismo. De hecho, ni siquiera acepta que se le señale como principal responsable del éxito. "Trabajo junto a un cuerpo técnico, desde el principio queríamos llevar esto a donde pretendía y lo hemos conseguido", resume, añadiendo, a modo de clave para entender cómo ha sido posible, que "sólo miramos en una dirección, todos hablan con todos, todos animan a todos. Mi éxito está en conseguir eso. Lo demás es un éxito del conjunto. El mío es que el equipo mire en la misma dirección", puntualiza. Y tira de memoria para poner en valor su logro al decir que "aquí, en este club, hace no mucho ha habido plantillas tremendas con grupitos y no se le sacó el rendimiento a que ésta".

Trabajo. Una palabra que da sentido a todo. "Cuando hemos tomado una decisión el acierto se debe a que trabajo a diario con los jugadores y los conozco, pero también a que nos ha acompañado la suerte", razona. Pasó en Girona, al acumular a centrocampistas ante un adversario diferente, el otro día contra el Elche, al cambia al delantero... "Pero seguro que se recuerda más el cambio de Oviedo", comenta casi en broma.

Más en serio, Cervera asegura que el grupo cree en sus posibilidades más que nadie. "Claro que pensamos que podemos subir. No creemos que seamos los favoritos, de los que ya estamos en play-off, creo que Getafe y Tenerife se han preparado para eso, pero tenemos armas para luchar. No será un palo no conseguirlo pero pensamos en que podemos", insiste.

Con ilusión y sin presión. "Desde que se ató la permanencia hasta ahora hemos estado agarrotado, pero los equipos que estamos ahí hemos hecho casi los mismos números. La tensión la llevamos todos", concluye.