ANUNCIAUNA FINAL

Más puntual que nunca -de hecho tuvo la amabilidad de esperar a que los compañeros de los medios prepararan todo el material para realizar su trabajo-, Álvaro Cervera compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal exhibiendo una relajación, acaso más aparente que real, fiel exponente de su forma de ser, su manera de mostrarse en público, pero en modo alguno acorde al momento crucial de la temporada en el que se encuentra el Cádiz. El entrenador del conjunto amarillo sabe por experiencia que la ansiedad y el exceso de nervios no son buenos compañeros de viaje para alcanzar los objetivos y se remite al ejemplo más reciente, la dificultad que el equipo está teniendo para sumar puntos desde que tiró de la calculadora pensando en las posibilidades de clasificación para el play-off de ascenso. En cualquier caso, le sobra sentido común para poner blanco sobre negro y llamar a las cosas por su nombre al admitir que el de mañana contra el Elche no es un encuentro cualquiera sino una auténtica final.

"Es la final de la temporada", resume en una frase, matizando que "las demás, las anteriores, también lo eran, pero había más tiempo por delante". "Según lo que hagas el domingo, conseguirás o no lo que pretendes, aunque luego habrá un último partido", reflexiona antes de concluir con un calificativo que se ajusta más que ningún otro al próximo choque. "Es fundamental. Sabemos que ganando en Valladolid nos metemos en el play-off, pero para no tener que ir a Valladolid obligados a ganar, la final es ante el Elche", anuncia.

Preguntado por el estado en el que ve a los suyos, Cervera reconoce que "el equipo llega como todos, ninguno está al 100% a estas alturas". Eso sí, se alegra de contar con casi todos los mimbres, "salvo Dani" (Güiza, lesionado). "Todos los equipos llegan a este momento cansados física y psíquicamente", advierte, con el añadido, en el caso del Cádiz, de "la carga de llevar dos meses pensando que el próximo partido es clave, y eso no nos ha venido bien". "Tener el premio tan cerca nos ha llenado la cabeza de números", lamenta, aunque insiste en que "llegamos como todos" y en que lo más positivo es "que jugamos en casa y con casi todos disponibles".

El entrenador cadista coincide con la opinión de quienes consideran que en las últimas jornadas, plagadas de empates, los gaditanos casi siempre han estado más cerca de ganar que de perder, "aunque el Elche pensará lo mismo". "El equipo lo ha pasado mal en su peor momento, pero no ha perdido en salidas tan difíciles como lo fueron Huesca, Zaragoza o Sevilla", recuerda antes de lanzar un particular mensaje a modo de reto al vestuario: "Si no hubiésemos podido remontar adversidades, no confiaría, pero lo hago porque el equipo me lo ha demostrado".

Consciente de que el Cádiz actual no es el mismo del de hace unos meses -"ha cambiado, ahora somos menos fiables pero más goleadores y peligrosos a balón parado", precisa-, Álvaro Cervera prevé para mañana un partido "apretado". "Los dos luchamos por cotas inimaginables a principios de Liga, nosotros por arriba y ellos por abajo", apunta, aceptando que el Elche saltará al césped con más ansiedad. "Lo sabemos, lo imaginamos, su guión debe ser de ataque. Si conseguimos contrarrestarlos, tendremos más opciones", avisa.

Sobre Álvaro García, que a la hora de la comparecencia del míster aún no había recibido la cautelar, prefirió no valorar la sanción, "porque saldré peor" , y se limitó a decir que "parece de locos que un futbolista se pueda quedar sin jugar el partido del año cuando el árbitro no le sacó ni tarjeta. Algo se está haciendo mal". Cuestionado por el abanico de posibilidades en caso de no poder contar con el utrerano, descartó que las puertas del once se abrieran por ello a Abdullah, con menos minutos "desde la aparición de Ager (Aketxe)", ya que los que entrarían en liza serían "Aitor, Nico o Jesús (Imaz)". La, en ese momento, hipotética baja de Alvarito trastocaba al preparador "porque es el que más rápido nos lleva arriba".

En cuanto al rival de mañana en el Ramón de Carranza, Cervera no dudó en destacar que "el Elche tiene muy buen equipo, aunque con muchos lesionados y por ello puede que no pueda poner a los que quisiera. Seguro que pensaban estar más arriba".

Por último, sobre la afición, el entrenador confesó que espera "lo mismo de todo el año. La afición ha disfrutado y esperamos de nuevo eso. No hay que olvidar el pasado y que la temporada ha sido buena. Esperemos que siga siendo buena".