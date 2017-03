Alto y claro

álvaro Cervera avisó en la rueda de prensa previa al encuentro del pasado domingo en campo del Girona que meditaba hacer algo diferente ante el rival más distinto a todos los demás y a la hora de la verdad llevó al césped lo que había ideado en la pizarra. El entrenador del Cádiz sorprendió a propios y extraños con un planteamiento inédito que incluía, por una parte, la recuperación del trivote integrado por José Mari, Abdullah y Garrido, y, por otra, el novedoso experimiento, a la postre más que acertado, de alinear a Carpio junto a los centrales habituales, Aridane y Sankaré, y dejar el lateral derecho a Iván Malón. La acumulación de defensas, cinco, supuso igualmente renunciar a la velocidad por los dos costados, al quedarse de inicio Nico Hidalgo en el banquillo y salir Álvaro García más por el centro junto a Ortuño. En suma, un 5-3-2 que por momentos se convertía en un 3-5-2.

Superado con sobresaliente el durísimo examen de Montilivi, lo lógico es que el técnico del equipo amarillo regrese este fin de semana a la normalidad y para recibir al Tenerife en el Ramón de Carranza apueste por el dibujo táctico que tan buenos resultados le ha dado. En este sentido, el 4-4-2, con el doble pivote y dos carrileros, un mediapunta y un delantero centro, cobra aún mayor sentido teniendo en cuenta que no podrá disponer de dos de los cuatro centrocampistas de la plantilla, ya que Abdullah y Eddy Silvestre se perderán la cita al encontrarse convocados con sus respectivas selecciones. Así, José Mari y Garrido se perfilan como titulares indiscutibles en el mediocentro, más si cabe después de comprobar que el rendimiento del segundo no se ha resentido a pesar del casi mes y medio sin disputar encuentros por culpa de una fisura en el antebrazo derecho.

Curiosamente, la presencia del roteño y el vasco como integrantes del doble pivote es la combinación menos utilizada por Cervera de todas las posibles entre los tres hombres más usados por el preparador para la zona ancha. De hecho, juntos desde el inicio sólo han actuado en un par de ocasiones, en la visita al líder Levante, que se saldó con un meritorio 0-0, y en casa contra el Alcorcón, al que se goleó por 4-1 con Abdullah ya sobre el terreno tras empezar como suplente.

La cita del pasado fin de semana en tierras catalanas fue la tercera vez en la que el entrenador se decidió por el trivote de entrada, una elección antes sólo repetida en Tarragona ante el Nástic (1-0) y en la Tacita de Plata frente al Zaragoza (3-0), de tal moco que por el momento el saldo es positivo, con dos victorias y una derrota.

La pareja formada por Garrido y Abdullah ha integrado el doble pivote desde el principio de una contienda en seis oportunidades que arrojan un excelente balance de cinco triunfos y un revés, en Reus (1-0). Los éxitos se cosecharon ante Getafe (3-0), Córdoba (1-3), Sevilla Atlético (4-1), Elche (2-3) y Almería (1-0).

Por último, la dupla que más veces ha actuado en el centro del campo es la que componen José Mari y Abdullah, que en 11 ocasiones saltaron al campo como pareja con un buen balance de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. Los mejores marcadores se obtuvieron contra Lugo (0-1), Huesca (1-0), Mirandés (2-1), Numancia (0-3) y Rayo (1-0); se sumó un punto con Girona (0-0), Tenerife (1-1), UCAM Murcia (2-2) y Reus (0-0), y no se pudo sacar tajada en Getafe (3-2) y en Oviedo (2-1).

Más allá del preocupante hecho de que sin Abdullah el Cádiz no haya conseguido ganar un encuentro, que no es poco considerando que el próximo fin de semana el comorense no será de la partida, también merece ser destacado otro dato significativo. Los amarillos han sumado 44 de los 66 puntos en disputa cuando han contado sobre el campo en el once titular con al menos dos de los tres futbolistas más utilizados por Cervera en la zona central, esto es, un 66%. En cambio, cuando sólo ha jugado uno de los tres, la producción se reduce drásticamente a 6 puntos sumados de 24 disputados, un 25%.

A este respecto, cabe reseñar que José Mari nunca ha tomado parte en el once sin ninguno de sus dos compañeros, mientras que Garrido lo ha hecho en cinco ocasiones y Abdullah, en tres. Con el vasco se empató en Almería (1-1) y con el Mallorca en los dos enfrentamientos (1-1 y 0-0), y se cayó en Miranda de Ebro (3-2) y con el Oviedo en Carranza (0-2). Por su parte, cuando Abdullah fue el único titular del trivote se obtuvo una agónica victoria en casa ante el Numancia (precisamente con gol en tiempo añadido de Garrido, que había salido desde el banquillo tras el descanso) pero no se pudo puntuar ni en Vallecas (3-0) ni contra el Valladolid (0-1).

Al margen de la más que probable alineación de Garrido y José Mari en el doble-pivote, el duelo del próximo domingo ante el Tenerife se presenta con algunas otras incógnitas que a buen seguro el técnico no despejará hasta el último momento, por más que a estas alturas de la semana tenga ya bien clarito qué hacer para medir las fuerzas con un rival directo por la lucha por el play-off al que se podría dejar nada menos que a siete puntos de distancia.

Difícilmente Cervera repita el experimento de Gerona. Lo de los cinco defensas fue la manera de afrontar la visita al adversario más diferente a los demás, por lo que lo normal sería que el entrenador vuelva a poner sobre el césped una línea de cuatro en la retaguardia, con Carpio, Aridane, Sankaré y Brian salvo sorpresa. Por delante, aparte el doble pivote compuesto por Garrido y José Mari, todo apunta a que Álvaro saldrá en la izquierda, en tanto en la derecha surge la duda sobre si Nico tendrá continuidad o Salvi recuperará su sitio una vez superados sus problemas musculares.

Por último, en cuanto a los dos puestos más adelantados, mientras que Ortuño aparece en todas las quinielas como fijo, la demarcación de mediapunta volverá a ser un auténtico quebradero de cabezas para quienes intentan adelantar el once probable. En principio, Rubén Cruz, Imaz y Aketxe pugnarán por el puesto. Claro que Cervera siempre puede guardar un as en la manga o sacar un conejo de la chistera.