La vivienda enciende el debate plenario

El debate sobre el estado de la vivienda en la ciudad, a raíz de una enmienda del grupo popular instando a la Junta al cumplimiento de sus compromisos en esta materia, provocó la intervención -poco habitual- de Teófila Martínez. Durante su encendido discurso, la ex alcaldesa criticó la actuación de la administración andaluza durante su etapa de gobierno en esta materia y el desinterés demostrado con la ciudad: "¿Diálogo? ¿Diálogo cuando nos han arrastrado por el suelo? ¿Vamos a consentir que dónde había 102 viviendas se construyan 60 y nos parezca bien?", se preguntaba vehemente haciendo referencia a la licitación de Matadero en último término. Antes, había censurado la actitud contemplativa del actual Equipo de Gobierno con las promesas de la Junta en relación a los proyectos del Puntales y Matadero. "¿Otro retraso más, otro estudio? Ya está bien. Ya está bien", reprochó.

La intervención de la ex alcaldesa provocó que tomase la palabra el actual regidor. Jose María González reprochó a Martínez la indignación mostrada por tratarse de problemas históricos y la acusó de "adueñarse de la desesperación de la gente cuando ellos son responsables de ello". Además, González censuró la actuación del anterior Ayuntamiento: "Si tenemos 7.000 demandantes de vivienda es porque las políticas aplicadas no han sido las adecuadas. Su estrategia con la Junta, señora Martínez, ha sido nefasta. A los datos me remito", concluyó.

Desde el PSOE, por su parte se defendió el clima de cooperación entre administraciones y su concejala, Victoria Rodríguez, acusó al PP de estar constantemente "obstaculizando y confundiendo a la población diciendo que la Junta no invierte en Cádiz".

La propuesta planteada por el PP que inició el debate fue finalmente sustituida por una enmienda del Equipo de Gobierno, que terminó siendo aprobada con los votos favorables del PSOE, Ganar Cádiz, Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del grupo popular. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, explicó que con respecto al Triángulo de Puntales se instará a la Junta a actuar tras la modificación del PGOU. Sobre Matadero anunció que la Junta ha incluido la relación de viviendas en su programa 2017, y que para Doctor Marañón han solicitado una subvención dentro del programa Horizonte 2020 para rehabilitación energética. El portavoz de Ciudadanos, Pérez Dorao, pidió más "contundencia" y actuaciones concretas".