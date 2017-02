Una visita con pocos compromisos

2y tras el ascenso a los cielo ahora llega la dosis de realidad, el momento de ponerse manos a la obra y de tratar de hacer cumplir las expectativas tras el encuentro entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el alcalde José María González. También de llevarle la contraria a los derrotistas o en algún caso realistas, que dicen que lo que vino a vender era lo mismo de siempre y que había que recogerlo todo con mucho escepticismo.

El caso es que esta semana estuvo el consejero de Justicia, Emilio de Llera, para tratar de concretar un poco más el proyecto, pero al final todo quedó simplemente en ver cómo eran los edificios y poco más.

Y la visita se hizo mientras crecen las voces contrarias al proyecto que tiene pensado la Junta para ahorrarse unos buenos millones de euros. Las del Partido Popular podían ser esperadas, pero las de los colegios de abogados y procuradores ya se refieren a los dos principales operadores de los juzgados.

La oposición del Partido Popular a llevar la Ciudad de la Justicia a los edificios de los antiguos depósitos de tabaco de Altadis era esperada pero también tiene una cierta lógica. Llevar este equipamiento a Loreto saca de un atolladero en primer lugar a la Junta, que ya no sabe qué pirueta hacer para salvar el proyecto. Segundo, alivia al Ayuntamiento, que ha recibido miles de metros cuadrados sin saber qué se puede hacer con ellos. Y mete en otro a la Zona Franca, que va a ver mermada la ocupación del Estadio Carranza de una manera considerable, ya que la Consejería de Justicia es hoy por hoy su principal cliente en ese edificio.

Pero no le falta razón cuando hace la lógica de la ficha del dominó. Si se pone allí la Ciudad de la Justicia, se elimina la posibilidad de que se traslade de la Facultad de Medicina. El motivo de llevarla allí no era otro que estar cerca del futuro hospital. Como éste es más un proyecto de ciencia ficción que de futuro, parece también que es la renuncia a la construcción del equipamiento. Dos más dos suman cuatro y si no pueden con la Ciudad de la Justicia, menos lo van a poder hacer con que se suponía que iba a ser un hospital de referencia en la región.

Por otro lado están los distintos convenios y cesiones que dieron lugar a que la Junta tuviera en su poder la antigua Institución para hacer la Ciudad de la Justicia. ¿Y a partir de ahora que va a pasar con esos terrenos? Si siguen las cosas en esta ciudad como es habitual con tantos y tantos temas, estaremos años y años metidos en un debate eterno.

Que el concejal del Partido Popular, José Blas Fernández, es un verso libre en el grupo del PP, no es algo que pueda coger de sorpresa. Es verdad que las declaraciones que hizo a favor de la nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia las hizo como decano del Colegio de Graduados Sociales, es decir, como profesional y no como político, pero su postura es radicalmente distinta a la de su partido. Fernández considera que la opción "no es mala" y cumple con algunos requisitos como la accesibilidad. En el PP más de uno se habrá tirado de los pelos con esta afirmación, contraria a la postura negacionista de su partido.

El primer teniente de alcalde Martín Vila es como si fuera el portavoz del equipo de Gobierno, ya que es el que se dedica a dar cuenta de todos los asuntos que se han tocado en la Junta de Gobierno Local frente a los periodistas, eso sí, siempre acompañado de un representante de Podemos, no vaya a ser que se confundan las cosas.

Martín Vila se ha convertido en una especie de Íñigo Méndez de Vigo pero sin el título de portavoz y con una ideología diametralmente distinta.

El caso es que Martín Vila le ha ido cogiendo el gusto a sus comparecencias y cada vez se le ve más distendido. No hay día en los que no suelte un chiste o chascarrillo para tratar de quitarle tensión a la rueda de prensa. El pasado viernes se habló de la eliminación de una cabina de teléfono en la calle Periodista Federico Joly. La ocurrencia fue decir que Supermán lo va a tener ahora más complicado en Cádiz para cambiarse de ropa. Le faltó un blam blam en plan cuartetero para rematar.