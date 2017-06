La vida sigue igual en el Ayuntamiento

Foto fija

Parada en el ecuador del mandato. Momento de foto fija. Hay que saber si lo que se ha hecho está calando y está generando crédito entre el electorado. La última de las encuestas, la del barómetro realizado por 8TV, refleja que la vida sigue igual, que no han cambiado mucho las cosas desde que hace dos años se hiciera con el bastón de mando de la ciudad el alcalde José María González.

Ahora mismo el PP quedaría con 11 ediles, uno más que hace dos años; Podemos estaría igual, el PSOE ganaría uno y pasaría a tener 6; mientras que ganar y Ciudadanos, perderían uno cada uno y se quedarían con una unidad nada más.

La lectura final es que Podemos volvería a necesitar el apoyo del PSOE para poder gobernar y para que le salgan las matemáticas. Como dijimos antes, la vida sigue igual en San Juan de Dios dos años después.

Partido Popular

Ya sabemos que no hay encuesta negativa para los partidos. Todo el mundo trata de quedarse con lo positivo, pasa de puntillas sobre lo negativo y en el mejor de los casos tiran por la calle de enmedio, aquella que dice que de momento sólo son encuestas y que otra cosa es lo que dictarán las urnas dentro de dos años.

El PP podría quedarse satisfecho viendo que ganaría un concejal en las próximas municipales, pero debe causarle intranquilidad que realmente no se produzca un regreso al redil del electorado y no se cumpla la máxima que ellos esperaban: "la gente terminará echándonos de menos". Los populares están muy equivocados si creen que con una oposición dura y férrea y con un equipo de gobierno al que le cuesta lo indecible sacar las cosas, van a recuperar la Alcaldía dentro de dos años. En el PP deberían pensar que lo que ocurrió en 2015 no fue un accidente y que perder siete concejales de una tacada no podía ser sólo por efecto de la crisis o por un hartazgo hacia los partidos tradicionales. Creer que Podemos se va a cavar su propia tumba y que van a volver a gobernar en la ciudad pase lo que pase puede ser un error de cálculo.

Podemos

Podemos está como estaba, que puede ser mucho o puede ser poco. Después de dos años no ha avanzado y no consigueaumentar el electorado pero no sufre un hundimiento. Tiene dos años todavía para sacar cosas adelante y, sobre todo, para conseguir que el PSOE les dé un apoyo más estable. Si a eso se le une una recuperación económica, que siempre suele beneficiar al que está gobernando, puede ganar un poco más de terreno. En sus manos está responder a las expectativas que crearon en su día.

Lo que en estos momentos ocurriría es que tendría un concejal menos en el equipo de Gobierno, lo que dificultaría aún más su gestión. Lo que sí que deja entrever el sondeo es que la marca Kichi sigue siendo el gran valor de esta formación.

PSOE

El PSOE ha ganado un concejal según esta encuesta, pero partía desde el sótano de la política municipal, tras los peores resultados de la democracia. Peor era complicado pero podía suceder en el caso de que la gente viera que su difícil papel en la actual corporación se estuviera desempeñando de una manera desastrosa. El PSOE está hecho jirones en la actualidad a nivel nacional y cualquier vaticinio de aquí a dos años es jugar a ser adivino. La gran desgracia para el PSOE es que sigue siendo la tercer fuerza de la ciudad y si se produce una alternativa de cambio no va a ser, de nuevo, el mejor colocado.

Ganar y C's

En los leves cambios que se producirían en la corporación según este sondeo, Ganar y Ciudadanos serían los grandes perjudicados porque perderían un edil cada uno. La primera fuerza se encuentra dentro de la coalición de equipo de Gobierno como la parte más débil. Esto hace que su labor se vea diluida en la de Podemos. Ciudadanos, mientras tanto, pierde la misma fuerza que a nivel nacional, pese a que su labor de oposición es razonable.

El beneplácito de Pablo Iglesias

Una cosa es la pizarra y otra lo que ocurre en un terreno de juego. Eso es lo que debe haber pasado con Pablo Iglesias y su posición con respecto a la concesión de la medalla de oro a la Virgen del Rosario por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Desde los planteamientos teóricos de un partido como Podemos esta medida es chocante. Pero la práctica dice que cuando se está en el poder se gobierna a personas, a ciudadanos y vecinos que tienen sus tradiciones y sus creencias y en muchas de las ocasiones no se le puede dar la espalda a eso. Si se hace en términos de rentabilidad electoral o no, sólo lo saben ellos. El tema es que Pablo Iglesias ha quedado convencido de la explicación del alcalde. El asunto de la medalla a la Patrona ha sido objeto de debate nacional entre los que se han puesto al frente del pelotón de fusilamiento contra el alcalde y los que han jaleado su intervención. Iglesias, desde luego, muy conforme no tuvo que estar cuando le pidió explicaciones sobre el asunto. Al final, por lo menos así lo dice en la entrevista que publica este periódico en esta edición, ha quedado convencido.