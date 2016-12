"Es vergonzoso que la instrucción de Quality lleve 13 años"

-¿le costó mucho a Antonio Sanz convencerlo para aceptar el cargo?

-Le costó un poquito. Yo tengo una relación magnífica y de amistad con él y llevo perteneciendo desde hace muchos años al PP. Cuando me llamó me dejó un poco frío porque yo desconocía que Jorge había pedido no seguir porque esas cosas no se cuentan y también que confiara en mí me sorprendió sabiendo que yo estaba muy feliz en mi despacho y con mi vida encauzada. Le pedí tiempo para pensar y me dijo que sólo el justo y necesario. A la única persona que se me autorizó a llamar fue a mi esposa y viendo los pro y los contras, pesaron más los pros y le dije que sí que aceptaba.

-¿Qué idea tenía de la Zona Franca antes de ocupar este puesto?

-Una gran institución que lamentablemente ha tenido más notas negativas que positivas y eso ha perdurado en el tiempo. Eso es una verdadera pena porque aquí hay gente muy válida que ha hecho muchísimas cosas y que se pueden hacer otras muchas y es una pena que el concepto que la gente tenga de Zona Franca sea lo negativo y los comportamientos que han tenido ciertas personas.

-¿Le echaba para atrás el que llegaba a un sitio que siempre está en la diana por esos temas de corrupción que le persiguieron durante una época?

-Si te soy sincero eso me motivó. Me duele mucho habiendo sido funcionario público durante muchos años que se use la función pública para fines espurios y como creo que el movimiento se demuestra andando, creo que hay que seguir la senda de otros delegados como Jorge Ramos, De Mier o Daniel Vázquez. Esa es la solución. Sé que es complicado y todavía están pendientes una serie de juicios y de cosas que van a sacar a la luz a la Zona Franca en su aspecto negativo, pero creo que trabajando y siendo serios y rigurosos, podemos decir que fue una época muy puntual, de personas muy puntuales y de actitudes que no pueden manchar a una institución que tiene casi 100 años.

-Jorge Ramos le dio como consejo que intente que esta institución no enarbole ninguna bandera política. ¿Vas a seguir en esa línea teniendo en cuenta por ejemplo que el alcalde de Cádiz y presidente del Consorcio es de Podemos?

-La primera llamada que hice por rigor fue al alcalde de Cádiz como presidente del Consorcio. Fue muy amable conmigo y me puse a su disposición y él a la mía y tuvimos a bien hablar de que las cosas que fueran buenas para Cádiz serían bienvenidas. La segunda llamada, que era de cariño, fue a Teófila Martínez. La Zona Franca no tiene que tener vaivenes políticos. Hay que llevarse bien con el resto de las instituciones y cargos públicos por el bien y el objeto de la Zona Franca, que es lo primordial. Ahora bien, si un cargo público ataca a la Zona Franca, esta se defenderá pero sin color político de ningún tipo. No quiero llevarme mal con nadie y espero que sea sí. Yo ya comenté que una de las cosas fundamentales es que hay reflexionar donde nos han colocado los ciudadanos de dos años para acá y lo que nos han dicho es que tenemos que hablar.

-El otro día en su primera comparecencia pública puso el acento en la Plataforma Logística del Sur de Europa y en que era un reto sacarla adelante. Para mucha gente es una oportunidad y para otros muchos una entelequia o un bluff.

-La Plataforma Logística del Sur de Europa es algo fundamental para esta provincia y consecuentemente para todas las que están alrededor.Estamos en un sitio que es cruce de tres continentes. Si aprovechamos ese torrente tanto de ida como de vuelta se puede conseguir. Otra cosa es que no se puede hacer de hoy para mañana, ni de aquí a cinco, diez o 15 años. Si creamos conciencia a lo mejor en 20 años puede ser esto una realidad. Lo que no podemos hacer es dejar de hablar de un proyecto que es muy ambicioso.

-¿Puede ser el problema que al haber sido liderada por Teófila Martínez sea visto por los demás como un asunto del PP?

-Yo estuve ayer con el alcalde de Algeciras y comentamos eso. Esto no tiene sentido porque si alguna vez se corta la cinta no estará ni Teófila, ni Landaluce, ni Antonio Sanz, ni yo, sino nuestros hijos. Tenemos que tener altura de miras. He citado a Teófila porque lo lideró pero a mí no me importa en absoluto que lo lidere el alcalde José María González o José Ignacio Landaluce o el que sea.

-Hay un asunto que lastra a la Zona Franca en su imagen y también en el plano económico como es el caso pendiente sobre las presuntas irregularidades en Quality Food. Este tema lleva ya 13 años de instrucción. ¿Necesita la Zona Franca que ya se aclare del todo el tema y que se diriman responsabilidades de una vez por todas si las hubiera?

-Sin duda alguna eso es fundamental porque eso es imagen de Zona Franca y este Consorcio también vive de su imagen. La gente confía en Zona Franca por que es seria y estas cosas no benefician. Nosotros lo que queremos es que todo se clarifique lo antes y lo mejor posible para quien sea, que los jueces estén iluminados y acierten. Lo que sí quiero decir como jurista es que es realmente vergonzoso que una instrucción dure 13 años. Eso ya se está empezando a corregir desde el Ministerio de Justicia para reducirlo a seis meses o a 18 si es extraordinario pero lo que no se puede es tener a una persona con una espada de Damocles sobre su cabeza 13 años esperando. Yo entiendo que los jueces están saturados pero eso no puede ser. Lo que es curioso, como pasó con Rilco, es que Miguel Osuna salió absuelto después de un montón de años y esa condena aparte durante esos años no se puede tener y nadie responde de eso. Cuando afecta a cargos públicos por la publicidad que conlleva, me parece vergonzoso desde el punto de vista jurídico.

-Uno de los que está imputado es Miguel Osuna, que ocupó su cargo años atrás.

-Mi opinión personal sobre Miguel Osuna es que le tengo aprecio, que creo que se equivocó por confianza y sinceramente le deseo, porque está pasando por un momento personal muy malo, toda la suerte del mundo. Que los jueces estén iluminados, que apliquen sentencia y que apliquen la ley de una manera justa. Eso es lo único que puedo decir porque lo que conozco del caso hasta ahora es prácticamente por la prensa.

-El que era director general de la Zona Franca, José Manuel Fedriani, dimitió de su cargo por su imputación en el caso de Quality Food y de momento no se ha puesto a nadie en su lugar. ¿Piensa hacerlo?

-Eso es muy pronto para decidirlo. Ahora lo que me he encontrado es un equipo magnífico que los voy a explotar a todos. Si veo que es necesario reforzarlo, se hará pero sumando, nunca restando. Llevo tres días aquí y lo que me he encontrado es un equipo magnífico y a Fedriani le deseo toda la suerte del mundo al igual que a Osuna.

-¿Le preocupa la competencia de una zona franca en Sevilla a poco más de 100 kilómetros?

-La Zona Franca de Sevilla ya está hecha, por lo tanto lo único que podemos discutir si era conveniente o no, pero ya está ahí. La de Sevilla, con todos mis respetos, compararla con la de Cádiz no tiene sentido ni en comarca, ni en volumen... Además tiene un handicap que lo va a tener siempre que es el Guadalquivir. No es más que un aliciente para que Cádiz sea mucho mejor de lo que es. Somos mejores que ellos y lo vamos a demostrar pero no afecta. Ellos son un almacén comparado con una nave industrial que somos nosotros.

-¿Le da vértigo la exposición pública?

-Mucho. No me gusta.

-¿Por qué?

-Porque creo que cada uno tiene que trabajar en lo que trabaja y esto de que estén fijándose en posturas, gestos, que si has aparcado mal, bien o regular. Estamos en un tiempo en el que los gestos son importantes, mucho más que el contenido, pues me preocupa porque muchas cosas de estos polvos vienen estos lodos y si hay cargos públicos que han hecho magníficos trabajos y por una metedura de pata se han bajado del coche oficial por donde no tenían que bajarse y se ha ido su trayectoria al traste.