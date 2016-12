"Es vergonzoso que la instrucción de Quality Food lleve ya 13 años"

El nuevo delegado de la Zona Franca de Cádiz, Alfonso Pozuelo, ha asegurado en una entrevista realizada esta mañana con este periódico que "es vergonzoso" que dure 13 años la instrucción de un caso como el de Quality Food, que investiga las posibles irregularidades en las que pudo incurrir el Consorcio a la hora de adquirir las acciones de Quality Food y que mantiene imputados entre otros, a Miguel Osuna, que fue delegado del Estado.

Pozuelo afirma que espera que este tema se resuelva lo antes posible porque esto afecta también a la imagen de Zona Franca.

Afirma precisamente que el tema de los posibles casos de corrupción "es algo que me motivó" para aceptar el puesto porque "yo he sido funcionario público durante muchos años y me duele que se use la función pública para temas espúreos". En este sentido afirmó que las irregularidades "se han ceñido a personas muy puntuales y actitudes muy puntuales" porque lo que predomina es "gente muy válida que ha hecho muchísimas cosas".

En el transcurso de la entrevista ha tocado diversos temas como la Plataforma Logística del Sur de Europa, el cual se plantea como un reto de futuro a largo plazo "porque esto no va a pasar de hoy a mañana". En este sentido, señaló que "sólo con quitarle el 20%" de todas las mercancías que van a Hamburgo y Rotterdam ya sería algo muy importante. Asimismo reconoció que es normal que haya gente que ahora mismo piense que esto es una entelequia, por lo que considera que lo primero que hay que crear es conciencia.