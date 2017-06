"Hemos venido para quedarnos no para ser una anécdota en la ciudad"

-dos años al frente del Ayuntamiento. ¿Cree que se han cumplido las expectativas, tanto las suyas como las de los propios ciudadanos?

-Las expectativas que nosotros nos marcamos creo que empiezan a materializarse. El hecho de haber conseguido 15 millones de euros de la Edusi, que es el mayor proyecto de financiación que ha conseguido el Ayuntamiento de Cádiz en su historia, pone de manifiesto un elemento claro, y es la eficiencia y la solvencia en la gestión. Otros logros pueden ser el bono social del agua, que confirman que la justicia social y las políticas encaminadas a disminuir las desigualdades entre los gaditanos estaban entre nuestras prioridades; o la remunicipalización, que demuestra que también tenemos la posibilidad de producir empleo de calidad, y eso sí que creo que también se está materializando. Pero pienso que dos años es poco tiempo para evaluar la bondad o no de un equipo de gobierno, aunque las piezas empiezan a encajar como lo hacen las coronas en el mecanismo de un reloj. La ciudad está avanzando y mejorando.

-Esta semana ha finalizado con la petición por parte de la jueza de la apertura del juicio oral por el caso del agua de Loreto. ¿Está usted preocupado con el asunto y sorprendido por acabar en juicio?

-Para el PP, la justicia es una herramienta de destrucción política. Una herramienta a la que, por desgracia, se han acostumbrado, quizá por estar envueltos en miles de casos de corrupción. Yo tengo la conciencia muy tranquila. No aparezco en los papeles de Bárcenas y soy un humilde profesor y por mis vecinos y vecinas metido a alcalde. De lo que yo hago se puede estar más de acuerdo o más en desacuerdo, pero todo el mundo sabe que soy honrado a carta cabal. Es una pena que el PP no pueda decir lo mismo. No tengo ningún miedo a la justicia, siempre he luchado por la justicia social como es el caso de Loreto. Contento de poder explicar ante cuantos jueces me pongan delante la desastrosa gestión que el PP hizo de el caso de contaminación del agua en Loreto.

-¿Algún error durante estos dos años?

-Hay benditos errores provocados por la inexperiencia con la que nos enfrentamos al gobierno de una ciudad, la inocencia con la que nos enfrentamos al gobierno de una ciudad. Por ejemplo entre los errores que hemos cometido está el del alumbrado extraordinario de Navidad. Uno intenta innovar, con un nuevo concepto y al final se pasa de frenada. También parece ser que hay una idea instalada entre los gaditanos de que hay que cuidar más la limpieza, el mantenimiento urbano, o que la participación en sí misma como elemento rector de la política de la ciudad hay que cuidarla, y todo eso nosotros nos lo apuntamos para mejorarla en un futuro.

-¿Y tiene la sensación de que la oposición ha bajado un poco el tono crítico a todo y os está permitiendo tener un mayor margen de maniobra en determinados aspectos?

-No. No tengo esa sensación. A los hechos me remito. Yo no creo que la postura del PP haya sido de colaboración en ningún momento, excepto con la petición de la Edusi, donde sí se cerró filas en torno a su ciudad. Al PSOE, afortunadamente sí lo veo colaborador, propositivo en muchos temas, me gustaría que fueran muchísimos más, pero bueno, creo que también a ellos les beneficia colaborar con políticas progresistas que mejoren las condiciones de vida de los gaditanos. Eso al PSOE le sienta bien.

--¿Su impresión es que el equipo de gobierno convence a la ciudadanía con temas como el de la Edusi o el bono social? ¿Cree usted que pasados dos años esas dudas que generaban al principio se van disipando?

-De lo que estoy convencido es de que Podemos es una formación política que ha llegado para quedarse, nosotros no hemos venido para ser una anécdota en la ciudad. Creo que convencen los resultados, y en la medida en que estos años hemos podido poner resultados encima de la mesa la ciudadanía va siendo consciente de que cuando decíamos Sí Se Puede era mucho más que un eslogan, era una determinación. Esa desconfianza del principio ojalá se torne en confianza y aceptación por parte de tus vecinos, pero para nosotros ha sido muy duro, porque hemos estado en cuestión desde el minuto uno en que llegamos a este ayuntamiento, incluso desde la campaña electoral.

-Esta mejoría de la que habla no termina de trasladarse sin embargo a las encuestas, en la que los resultados son similares a los que se dieron en 2015. ¿Cómo interpreta esto?

-Yo las encuestas procuro no tenerlas muy en cuenta ni cuando nos va bien ni cuando nos va mal. Pero después de dos años de batalla constante y feroz el resultado del barómetro de 8TV a mí me resulta alentador, me da fuerzas para seguir, y ser el líder político más valorado de la ciudad es algo que uno acoge con mucha responsabilidad pero también con mucho orgullo. Porque ser el alcalde de la ciudad a la que amas es algo muy bonito pero que también te genera una gran responsabilidad.

-¿Manejan también alguna encuesta propia? Tenemos entendido que habían realizado una en la que el PSOE estaba por delante. ¿Qué puede decir?

-No sé, no manejamos ninguna encuesta interna. Cuando la tengamos pues habrá que verla, pero de momento no tenemos ninguna.

-¿Cuál es el próximo gran reto que se plantea a corto plazo?

-Pues en el plano de lo social tener un nuevo albergue en la ciudad, que cuente también con un centro de baja exigencia para las personas sin hogar; o conseguir el bono eléctrico, aunque es el PP el que tiene que querer hacerlo. El Plan Estratégico de Servicios Sociales es otra prioridad; avanzar en un sistema de participación que vincule y articule no solo a los sectores de la sociedad que ya lo están sino también a aquellos gaditanos de a pie que quieren participar en la toma de decisiones de la ciudad. En ese sentido vamos a poner en marcha una plataforma que se va a denominar decide.cadiz.es, que es una plataforma que está inspirada en los modelos de participación ciudadana de ciudades tan importantes como Madrid o París y que estará funcionando a finales de verano. La peatonalización es otro de nuestros grandes objetivos, o hacer de Cádiz una ciudad más sostenible, para lo que es vital el nuevo carril bici. El empleo es otro de nuestros objetivos, o poder articular políticas para que Cádiz se consolide como un punto atractivo para la inversión. La ciudad era una locomotora que había descarrilado y que hemos vuelto a meter en los carriles, y estamos haciendo que avance, aún no hemos podido hacer que recorra una distancia grande en términos cuantitativos, pero sí en términos cualitativos.

-¿Considera que se ha producido un cambio de tendencia y que se ha acabado ese desencuentro permanente con la Junta de Andalucía que se vivió durante el gobierno de Teófila Martínez?

-Sin duda. Una de las cosas que hemos desbloqueado es ese aislamiento que sufría la ciudad con la Junta por una cuestión absolutamente sectaria y partidista. El gobierno del PP liderado por Teófila Martínez había bloqueado las relaciones con la Junta y había convertido sus relaciones en una suerte de reproches constantes. Esto ha permitido que se desbloqueen asuntos que son prioritarios para la ciudad, como el tema del carril bici, la estación de autobuses o la ciudad de la Justicia, proyectos muy positivos que van a cambiar no sólo la morfología urbana de la ciudad sino también las condiciones de la zona. Pero no sólo hemos dialogado con la Junta, también con la propia Diputación. Por ejemplo el tema de Valcárcel, que no tiene sentido que no se haya desbloqueado antes. O la colaboración con la UCA, ¿Cómo una ciudad puede prescindir de sus universitarios, de su futuro? Con lo bonito que es el proyecto que compartimos el rector y yo que es hacer de toda la fachada norte de la ciudad el gran campus de las letras. Cádiz no se puede permitir que sus universitarios se marchen hacia otros campus.

-Los primeros meses de su mandato hubo una gran exposición pública de la marca Kichi a nivel nacional. Eso ha bajado en los últimos tiempos, ¿ha sido algo voluntario por su parte o de los propios medios?

-Yo creo que cuando llegamos hace dos años éramos como gente exótica, de alguna manera generábamos mucho interés en los medios y en todos los ciudadanos. Gente que dice que va a ceder parte de su sueldo, que no viene a mangar, que no se va a enriquecer con esto, que va a estar unos años y luego se va a marchar a su trabajo, gente que llega con dos argollas en las orejas y el pelo desaliñado, que dice que va a mandar obedeciendo... había curiosidad y nos querían conocer. Yo creo que el interés que tiene el Ayuntamiento de Cádiz no ha menguado, seguimos teniendo muchísima proyección. Determinadas decisiones que nosotros tomamos tienen muchísimo más impacto y relevancia porque se hace en un ayuntamiento del cambio, que genera más atención que si fuera en otro lugar. Pero el hecho de rebajar la presencia mediática sí ha sido algo voluntario porque entiendo que una vez pasada la fase de presentación en sociedad en lo que me tengo que centrar es en mi ciudad, que es para lo que me han elegido mis vecinos y vecinas.

--La que se ha liado por ejemplo con la medalla de la Patrona. ¿Qué visión tiene con la polémica que se ha generado incluso dentro de su partido, o en socios como Alberto Garzón?

-A mí me genera muchísima sorpresa, porque en nuestra ciudad no hay nada de debate y todo se ha producido de Cortadura para fuera. Se han tomado decisiones similares en otros ayuntamientos sin la misma presión. Además hay que decir que la sensibilidad religiosa es un tema que tiene luces y sombras y que como tal genera diferentes posicionamientos, y a nosotros no nos importa ni nos asusta poner encima de la mesa los distintos pareceres que tenemos. En una formación progresista como la nuestra los compañeros tienen libertad para expresar sus opiniones, y a mí eso me parece sano y hasta bonito, y eso nos permite avanzar.

-¿La relación con Ganar Cádiz, con la que también ha habido algún que otro desencuentro, en qué punto se encuentra actualmente?

-En un punto óptimo. Lo uno con lo que estaba diciendo hace un momento. No podíamos haber encontrado mejores socios de gobierno que Ganar Cádiz en Común, aunque a veces pensemos diferente en algunas cosas. Eso no es malo. Deberíamos acostumbrarnos a debatir de temas concretos sin que sea una tragedia. Lo alarmante sería que pensásemos igual siempre.

-¿Y con el PSOE? ¿Se han planteado la posibilidad de que entrara a formar parte del equipo de gobierno en un futuro?

-Eso es un planteamiento que no entra dentro del propio PSOE ni de nosotros. Lo bueno es tener una actitud colaborativa, en la que los problemas de la ciudad se ponen por encima de los intereses de los partidos. El PSOE tiene 138 años de historia, tiene una mochila, un ideario, y nosotros somos un partido joven que está empezando y que tenemos también las ideas muy claras. Lo que más le beneficie a Cádiz es esa colaboración en políticas progresistas.

-¿Qué nota le pone a su equipo de gobierno?

-Esa pregunta me encanta porque me retrotraigo a mi papel de profe. Como siempre he sido un profe exigente y también soy un alcalde exigente, conmigo el primero y con mi equipo después, voy a ponernos un cinco. Creo que queda muchísimo trabajo por hacer. Tenemos todas las ganas, todas las posibilidades y todas las potencialidades para hacer de Cádiz una ciudad mejor, pero llevamos dos años, muy poco tiempo. Con los mimbres que teníamos, como nos encontramos esto, con delegaciones que iban a la deriva, al azar del buen tino del concejal o la concejala de turno, tiene mérito. Porque esta ciudad estaba gobernada a dedo, sin partitura.

--Las elecciones de 2019. Nos gustaría saber cómo se van a articular desde Podemos. Imaginamos que repetirá como cabeza de lista.

-Creo que el debate para preparar las próximas municipales se va produciendo diariamente, aunque yo intento mantenerme un poco al margen, centrarme en el desarrollo de políticas más que nada.

-¿Le sorprendería que fuera Teófila Martínez nuevamente la candidata del PP?

-No creo que tengan mucho más, la verdad, siendo sincero. Desconozco los procesos internos pero podría serlo, por qué no.

--¿Y en Podemos hay mucho más en caso de que no estuviera usted?

-Bueno, yo me voy a presentar a las elecciones. Tengo que cumplir mi compromiso que son dos mandatos. Mi próxima candidatura está asegurada, a no ser que ocurra un desastre, una enfermedad, qué sé yo.

-¿Y cambiarán las formas para elegir esa lista o se hará como en 2015, por ese proceso participativo de los militantes?

-Ese debate no lo hemos tenido todavía. Desde luego el equipo que concurra a las próximas elecciones municipales en Cádiz será el mejor de todos los posibles, eso lo tengo claro.

-Aun así es un proyecto en el que su figura atrae mucho el foco ¿no?

-Sí, pero eso yo creo que también es un poco herencia de una dinámica presidencialista de la política municipal de esta ciudad. Deberíamos ir girando hacia un estilo más coral, que es en lo que creemos. Y evidentemente el proyecto de Podemos para la ciudad me tiene que sobrevivir a mí. Yo sólo soy una herramienta, pero mi vuelta a las clases está más que decidida dentro de seis años.

-Hablando de las elecciones, ¿considera que los casos de corrupción que están envolviendo al PP en diferentes puntos del país puede castigar también a los populares en Cádiz?

-Claro, es más, yo no entendería que no fuese así. Porque aquí no estamos hablando de determinadas personas a las que se les ha ido la mano y han metido la zarpa en el canasto de lo público, sino de un partido político que utiliza la corrupción como medio de financiación, que es algo muy fuerte. Que nuestro presidente tenga que declarar en los juzgados por casos de corrupción me parece muy fuerte, y evidentemente detrás de esto debe haber una traducción a todos los niveles, en lo estatal, en lo regional y en lo municipal. Ese partido político no es bueno para este país.

-¿Sigue donando parte de su sueldo?

-Se sigue donando, claro. Yo cobro 3.432 euros como diputado provincial, de esos me quedo 1.800 euros, pero no 1.800 euros más trienios, sino eso, y la diferencia la dono. El salario total como alcalde y diputado con el que me quedo es ese.

-¿Qué inversiones tiene en mente realizar en la ciudad con el dinero proveniente de la Edusi?

-Lo que pretendemos desde el principio es actuar sobre zonas que habían sido históricamente olvidadas, como la barriada de la Paz, el Cerro del Moro, Puntales, Loreto, Guillén Moreno, eso nos permite apuntalar cosas básicas, tema de mantenimiento urbano, alumbrado, en fin, poner en orden cosas que no se habían tocado jamás, que son zonas que están como en ruinas, y hacer actuaciones a futuro en cuestiones de eficiencia y ahorro energético y todo ese tipo de políticas. Creo que va a hacer una de las grandes actuaciones.

-¿Los próximos presupuestos van a contemplar este año un capítulo de inversiones destacados más allá de la Edusi?

-De eso se trata, por eso, hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, y a ver cómo quedan las disposiciones transitorias, no queremos sacarlos, porque queremos tener capacidad de maniobra.

-En este caso la aprobación también va a necesitar muchas reuniones para encontrar los apoyos de los demás grupos claro.

-Normal, en todos los ayuntamientos del mundo, a no ser que tengas mayoría absoluta, necesita de unas negociaciones importantes.

-¿La relación con el PSOE puede mejorar a raíz de lo ocurrido a nivel nacional?

-Pues no lo sé, porque el triunfo de Pedro Sánchez ha permitido que la militancia le tuerza el brazo al aparato, vale, pero como resultado también tenemos un partido socialista abierto en canal, muy polarizado y que ahora tendrá que resolver sus diferencias en los congresos y congresillos que se celebrarán en toda la geografía española. Ahora Pedro tendrá que demostrar que pertenece a ese PSOE de izquierda de los orígenes.

--Alcalde, durante la campaña dijo que iba a ir con una libreta para escuchar a los vecinos, ¿ha tenido que apuntar muchas cosas en esa libreta mientras paseaba por Cádiz?

-Pues la libreta la he sustituido por las notas del teléfono móvil, pero lo importante es darle seguimiento y solucionar cosas. Lo que veo en la ciudad son cosas contradictorias, no veo una cosmovisión de la ciudad, hay muchos Cádiz y muchas realidades, muchas son muy problemáticas. Hay usuarios de Asuntos Sociales que llevan siéndolo 30 años, o que son hijas y nietas de usuarias de Asuntos Sociales. Hay gaditanos que viven en una situación de desigualdad enquistada, estructural, y eso es difícil de solucionar. También veo mucho ánimo, y gente que me para por la calle y me felicita, y me besa. Quizá el que no está contento no lo hace, pero mayoritariamente lo que recibo son palabras de ánimo. Se alegran de que un gaditano esté al frente del Ayuntamiento.

-¿Podemos va a concurrir con Ganar Cádiz en una sola lista?

-No lo sé, ese debate no lo estamos teniendo todavía y lo que tenga que ser será. Nosotros tendremos que ver primero si nos presentamos como Por Cádiz Sí Se Puede o como Podemos. En base de eso habrá que hablar de todo lo demás. Ese es un debate en el que yo no estoy participando

-¿En qué ha cambiado usted en estos dos años personalmente?

-Quiero pensar que en poco, que lo que más me gustaba de Kichi sigue estando ahí. Que eso no se ha ido, pero evidentemente he madurado muchísimo vitalmente, podría decirse que me he hecho mayor en estos dos años. Sin duda, junto con el nacimiento de mis dos hijos, esto es lo más importante que me ha pasado en la vida, si algo como esto te deja igual es que eres de madera.