Los vecinos se posicionan en contra de las actuaciones en el Paseo

No ha habido acuerdo entre los vecinos de la AVV Muñoz Arenillas y los chiringuitos y algunos bares del Paseo Marítimo en la reunión que mantuvieron en la tarde de ayer para intentar organizar actuaciones de carnaval y flamenco durante los meses de verano. El principal motivo ha sido las quejas de los residentes de esta zona de extramuros por el ruido que dicen que soportan.

Una veintena de personas acudieron a esta convocatoria para dar su punto de vista sobre el plan de actividades preparado por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) para fomentar el ocio nocturno. El secretario de la AVV de Muñoz Arenillas, Juan Luis Bernal, explicó al término del encuentro que los vecinos están por el respeto del "Estado de derecho, las leyes y las ordenanzas que hay que cumplir". De hecho, indicó que entre los habitantes de esta zona existe el temor del regreso del "botellón".

Bernal señaló sobre la propuesta inicial que se le había transmitido por parte del colectivo de los chiringuitos en una reunión anterior que "se nos había hablado que iban a ser los viernes y los sábados de 23.15 horas a 0.15 horas y en el interior de los chiringuitos".

Ante esto, el representante de la AVV de Muñoz Arenillas insistió en que "nosotros seguimos teniendo muchos problemas con el ruido y no podemos saltarnos la ley así porque sí. Queremos disfrutar del descanso de la noche como cualquier otro vecino". Por ello, en este sentido aseveró que, al ser considerada como una zona saturada de ruidos, "el Ayuntamiento tiene que disminuir el ruido poco a poco dentro de sus posibilidades". De hecho, reivindicó que "Cádiz no es solamente esta zona", por lo que añadió que "hay otras zonas para hacer espectáculos".

Con todo, Bernal aseguró que "nosotros no estamos en contra de los hosteleros", pero que por delante "siempre está el derecho al descanso de los vecinos".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), Miguel Ángel Sánchez, reconoció ayer sobre la reunión que "no había ido bien". Un encuentro en el que, según Sánchez, "ha habido un enfrentamiento entre un grupo que sí estaba por la labor" para que se organizasen actuaciones de carnaval y flamenco en los chiringuitos durante el verano, ya que "han defendido que se pueden hacer cosas hasta las 12 y media". Sin embargo, el hostelero se ha encontrado "con otro grupo bastante importante que ha dicho que no".

Por este motivo, viendo que en la consulta a los vecinos no se iba a llegar a un entendimiento, Sánchez apuntó que "de buena fe se ha optado por terminar con la reunión, ya que no había indicios de que llegara a buen puerto". "Si ellos no pueden llegar a un acuerdo, jamás podría llegar a alcanzarlo yo", sentenció.

Aun así, Sánchez valoró como "positivo" el encuentro al permitirle conocer "las opiniones de muchos vecinos" con los que comparten el Paseo Marítimo. De todas formas, el hostelero señaló que este proyecto para tener actuaciones en directo en los chiringuitos queda "de momento" aparcado.