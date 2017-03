Los vecinos de Canalejas pueden dormir este año

Las primeras noches fueron complicadas para los vecinos de Canalejas y alrededores, pero parece que tras los días festivos, "se puede medio dormir", afirmaba ayer el portavoz de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro, Francisco Gómez, en referencia al ruido de la carpa de Carnaval que, como el año pasado, se ha instalado en el recinto portuario.

Gómez señalaba que algunos vecinos llegaron a llamar a la Policía la primera noche, en la que se hicieron las pruebas de sonido, para denunciar el ruido de la carpa, que no les dejaba descansar. Él mismo fue al día siguiente a hablar con la concejala de Fiestas y Participación Ciudadana, María Romay, para recordarle el compromiso que había adquirido semanas antes con los vecinos de adoptar medidas con el fin de minimizar el ruido de la carpa para que no ocurriera como el año pasado, cuando numerosos ciudadanos se quejaron de no poder dormir en toda la semana de Carnaval.

"Los vecinos asumían que el fin de semana y los días festivos serían complicados, pero esperaban que, como dijo la concejala, el volumen bajara a partir de la noche del martes", comentaba el portavoz de la AVV Cádiz Centro.

Y parece que está siendo así. Los ciudadanos que viven en los alrededores del muelle están pudiendo descansar entre semana. "El ruido es soportable estas noches. Se nota el esfuerzo que están haciendo para minimizar el sonido de la carpa porque ha disminuido el volumen. El Ayuntamiento está cumpliendo su compromiso", afirmaba Francisco Gómez.

Cabe destacar que este año se ha instalado una única carpa y no hay zona de conciertos al aire libre. Además, entre semana, el recinto cierra dos horas antes que el año pasado -a las seis de la mañana-. Esto, unido a la bajada del volumen de la música y la orientación de los altavoces al mar para que el sonido no vaya directamente hacia los edificios, hace que la noche sea más llevadera para los vecinos.

"Las dos primeras noches fueron horribles, con un ruido ensordecedor hasta las siete de la mañana. Era imposible conciliar el sueño", aseguraba ayer una vecina de la plaza de Las Tres Carabelas, que decidió irse el pasado fin de semana fuera de la ciudad con su familia para huir del ruido, dada la experiencia del año pasado. Pero al volver, ha notado el descenso del volumen: "Se escucha ruido, pero nada que ver con los primeros días. Aunque te despiertas de vez en cuando, ahora se puede dormir".

Lo que temen los vecinos es que el próximo fin de semana se vuelva a incrementar el volumen de la música.

Francisco Gómez espera que la concejala María Romay cumpla también con su compromiso de reunirse con los vecinos de cara al Carnaval del próximo año, con el objetivo de buscar un lugar alternativo para ubicar la carpa.