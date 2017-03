Un variopinto alijo carnavalesco ambulante

A las anteriores denuncias hay que añadir otras veinte a locales por vender bebidas y comidas careciendo de la preceptiva licencia; una por abrir al público sin licencia de apertura; otra por arrojar basura a la calle y dos por no permitir el acceso a los aseos. Y todavía hay que sumar 17 intervenciones de mercancía abandonada por sus propietarios al salir corriendo al percatarse de la presencia policial, dos servicios humanitarios y la recogida de tres perros abandonados. También se requisaron seis carros metálicos, así como cartelería anunciadora de los productos, espuertas y un número indeterminado de cajas de plástico para el transporte de erizos y ostiones.

El Grupo Omega de la Policía Local interpuso un total de 142 denuncias, principalmente por ejercer la venta ambulante ilegal de productos, aunque también por otros motivos, informaron ayer desde el Ayuntamiento a través de un comunicado. En concreto, se interpusieron 29 denuncias por ejercer la venta ambulante ilegal de productos perecederos; 65 por la de no perecederos y una por cesión de licencia. Además, se abrieron cuatro expedientes sancionadores por consumo de sustancias estupefacientes; nueve por ocupación de la vía pública sin licencia y con mostradores y siete por la Ley de Seguridad Ciudadana (alteración del orden y negativa a identificarse, entre otras).

Bromas aparte, lo realmente importante es que durante la fiesta los agentes consiguieron retirar de la circulación unos 200 kilos de marisco de dudosa procedencia y presumiblemente sin depurar; cien de carne procesada que no reunía los mínimos requisitos higiénicos y sanitarios, un cargamento de golosinas y frutos secos sin la debida trazabilidad y un sinfín de juguetes, artículos de broma y material carnavalesco, todo para su venta sin la preceptiva licencia y sin cumplir con la normativa vigente.

Juan Manuel Padilla (Superintendente de la Policía Local): "Denunciaremos por lo penal a quien grabó una actuación de agentes de paisano"

La Policía Local de Cádiz adelantó ayer que denunciará por la vía penal a un ciudadano que grabó una intervención contra la venta ambulante de dos agentes de paisano durante los pasados Carnavales. "Hace unos días una persona ha publicado en su Facebook una de estas actuaciones -cuenta el superintendente jefe del Cuerpo, Juan Manuel Padilla-, al tiempo que menosprecia la labor policial y atenta contra la dignidad del agente como persona. Sin ser consciente del daño que les hacen a los propietarios de bares y restaurantes ni del riesgo que representa para los compradores, obstaculizando futuras acciones policiales."



"A la Policía Local de Cádiz no le resulta agradable este tipo de intervenciones. Tener que denunciar y retirar la mercancía genera normalmente reacciones violentas, no tan solo del denunciado, sino también de algunas de las personas que puedan congregarse en los alrededores", dice el superintendente. "Les puedo asegurar que cualquiera de nuestros agentes pagaría por no tener que realizar este tipo de intervenciones, pero es una de nuestras competencias que ni debemos ni podemos olvidar por dos motivos importantes: Uno, el riesgo para la integridad física de los compradores, al tratarse de moluscos de desconocida procedencia y sin depurar. Tanto este año como el pasado hubo varios afectados que tuvieron que ser atendidos en el Hospital. Algunos estuvieron ingresados varios días". "El otro -señala- es la competencia desleal a los comerciantes, que ven en estas fechas una posible salida de la crisis. Por ello entiendo las continuas reclamaciones tanto personales como desde las asociaciones".