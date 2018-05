"No vamos a admitir por más tiempo las esperas sanitarias"

Las listas de espera son un reflejo del deterioro de la sanidad pública y el motivo principal por el que la Marea Blanca gaditana ha organizado la manifestación del próximo domingo 27 de mayo. Una manifestación que se anunció hace varias semanas, pero ayer se conocieron los detalles en una rueda de prensa ofrecida por el portavoz de esta plataforma ciudadana, Antonio Vergara, y Pilar Bravo, miembro de la Marea.

Vergara explicó que la manifestación -la tercera organizada por este colectivo- partirá a las 12:00 horas del Hospital Puerta del Mar y recorrerá la avenida principal de la ciudad para acabar en la plaza de San Juan de Dios. "Será una manifestación de confluencia e irá a más", afirmó, en referencia a que a la altura de los juzgados de San José se incorporará la Marea de Jubilados y Pensionistas. Antonio Vergara quiso agradecer a este colectivo que se una a la manifestación, ya que había organizado otra para el día anterior y finalmente marcharán todos juntos el domingo 27.

La manifestación partirá a las doce del hospital y en San José se unirá la Marea de Pensionistas

Destacó que también participarán las mareas blancas de toda la provincia y otras organizaciones "de muchos tipos", pero lo harán "de forma organizada". Así, detalló que iniciarán la marcha las mareas y luego, "de forma continuada pero diferenciada", los sindicatos y partidos políticos. "Porque nuestra obsesión es transmitir a la población que nuestro movimiento es muy político pero no partidista. No estamos manejados por ningún partido político, aunque muchos miembros de la Marea Blanca tengan una militancia política. El secreto de nuestras asambleas es que las decisiones las tomamos individualmente, y en ellas puede participar cualquier persona y llevar propuestas que serán evaluadas y consensuadas. Eso da garantías de que lo que nos une no es un partido sino defender la sanidad pública".

Respecto a los motivos de la manifestación, Antonio Vergara afirmó que gracias a la Marea Blanca, se ha roto la dinámica de deterioro progresivo de la sanidad pública, "pero no estamos satisfechos porque las pequeñas mejoras que hemos conseguido no son suficientes". Destacó como uno de los puntos negros las listas de espera, algo que los ciudadanos "aceptamos de forma resignada. Pero queremos decir que no hay que aceptarlas y que tienen remedio, porque hace 20 años no existían".

En este sentido, afirmó que el aumento de las listas de espera ha sido progresivo en los últimos años, tanto en número de personas como en el tiempo de espera, y "no solo para las intervenciones quirúrgicas, sino, lo que es más grave, para el diagnóstico". Y es que, según el portavoz de la Marea Blanca, hay personas que tienen que esperar meses para ser diagnosticadas de una enfermedad grave, con lo cual, puede estar en riesgo su vida. "Esto no se puede permitir. No vamos a admitir por más tiempo las esperas sanitarias", sentenció.

Vergara aseguró que este problema se puede remediar aumentando el rendimiento de los hospitales públicos, que "es muy bajo", en vez de pedir apoyo a la privada.

Afirmó que el deterioro de la sanidad pública, y en concreto el aumento de las listas de espera, es consecuencia de la reducción del presupuesto sanitario y las plantillas "año tras año desde hace doce años". Por eso, dijo que hay que exigir a los responsables "que cumplan su función: que los ciudadanos tengan asegurada una asistencia en tiempo y en calidad".

Pilar Bravo reconoció la labor de los profesionales sanitarios "que están sosteniendo el sistema gracias a su esfuerzo" y les animó a que se unan a la Marea Blanca. Asimismo, hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que participen en la manifestación del domingo.