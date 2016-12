La urgencia permanente

La urgencia se ha instalado en el Ayuntamiento como proceso habitual. El pleno para la primera Edusi, los cambios al presupuesto, la RPT... Hasta la municipalización de los servicios de playa, que lleva meses envuelta en dudas, debates y análisis, se aborda en su recta final por la vía de urgencia. Las tramitaciones que debieran ser habituales, de esta forma, se ven alteradas por esa urgencia a la que el equipo de gobierno viene recurriendo en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, ese carácter urgente se adoptó en la mañana de ayer por partida doble, en dos capítulos muy distintos pero que tienen un punto en común: el 31 de diciembre y la intención de resolver ambos casos antes de esa fecha.

El último día de la semana en San Juan de Dios lejos de reinar la tranquilidad propia de la víspera de Navidad fue bastante ajetreado. A primera hora, la Junta de Portavoces se reunía en el despacho de Alcaldía para decidir si a las ocho y cuarto de la mañana se celebraba o no un pleno extraordinario con carácter urgente para aprobar de manera definitiva los segundos cambios que el equipo de gobierno planteó a los presupuestos.

Tanta urgencia tenía esta convocatoria, que sus defectos de forma terminaron tumbándola y aplazándola al próximo martes. Y es que el pleno se convocó pasadas las dos de la tarde del jueves a los correos electrónicos personales de los concejales, lo que provocó que algunos de los ediles no recibieran la citación en tiempo y forma. "La propia secretaria ha dicho que no puede certificar que la convocatoria se haya hecho en tiempo y forma", indicaban ayer desde la oposición, que también afeaba que la convocatoria no cumpliera los requisitos oportunos, pues "ni se había motivado la urgencia ni se adjuntaba la resolución que debe someterse a votación".

Por tanto, la sesión quedó aplazada para el próximo martes a la una de la tarde, cuando se debatirán las enmiendas que el Partido Popular (a través de su concejal José Blas Fernández) ha presentado a estos cambios en el presupuesto para aprobarlos de manera definitiva y, de manera urgente, enviar la documentación para que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia antes del 30 de diciembre (el viernes próximo). En caso contrario, esos cambios no entrarán en vigor.

Horas después se reunía también en el Ayuntamiento la comisión de estudio de la municipalización de los servicios de playa (limpieza de arenas, recogida de residuos, mantenimiento de equipamientos, socorrismo y limpieza y mantenimiento de vestuarios), en la que los representantes del equipo de gobierno trasladaron la intención de llevar la propuesta al pleno del próximo viernes por la vía de urgencia. El pasado mes de febrero fue cuando se creó esta comisión para trabajar en ese proceso de municipalización de los servicios de playa pretendido por el equipo de gobierno -que llegó a prometer que antes de final de año estaría cerrado, después de no ponerla en marcha el pasado verano-, por lo que la oposición se quejaba de la inactividad de estos meses para terminar llevando la propuesta al último pleno del año por la vía de urgencia. "El problema es que, de forma irresponsable, siempre esperan hasta el último momento", denunciaba ayer el concejal socialista José Pacheco.