"La unión ha sido clave para tener una solución"

"Aún me encuentro en una burbuja. Al final estaba muy cansado de reuniones pero el esfuerzo ha merecido la pena. No teníamos nada y ahora tenemos una solución aceptable". Marcelo Villacosta, la cara visible y líder de los afectados de la promoción de Los Chinchorros, todavía no es consciente plenamente de lo que se ha conseguido, pero después de una lucha de 15 años se ha encontrado una solución para que esta promoción de viviendas pueda seguir adelante y los propietarios puedan mantener el 75% de las cantidades que aportaron en su día. "Nuestra unión ha sido clave para encontrar una solución, aunque a veces era complicado mantenerla", sostiene.

Villacosta no tiene duda de que "esto es imparable. La Caixa ya ha comenzado a funcionar con toda su maquinaria", por lo que espera que en un plazo de dos a tres años pueda estar terminada la obra de esos dos bloques que se empezaron y que hoy son un esqueleto de ladrillos. De hecho, esta semana se produjo el desalojo de los okupas y se ha puesto seguridad privada para impedir el acceso de personas al interior de la parcela.

Quince años dan para mucho. También para que cambie la vida de las personas. Gente que se ha quedado en el camino e incluso que ha fallecido, parejas que ya están rotas o gente que ahora vive muy lejos de aquí. Pero a todo el mundo les ha unido encontrar una solución desde que la constructora paralizara las obras. Villacosta ayer era un hombre agradecido por todas las personas que a lo largo de este periplo tan largo han contribuido de alguna manera para llegar a una solución "y, por supuesto a la paciencia de todos los afectados".

Villacosta cree que la clave es cuando salió de la escena la promotora y La Caixa se quedó con el suelo. A partir de ahí se pudo abrir una negociación que ha contado con un intermediario que también ha sido muy importante: el actual equipo de gobierno: "Desde el minuto cero que entró este gobierno me puse en contacto con ellos y les pedí ayuda y mostraron interés y han participado como intermediarios en la mesa de negociación". Ahí ha jugado un papel importante la parte política con el concejal de Urbanismo, Martín Vila, pero también la técnica, con el arquitecto municipal Alejandro Jones, "que ha ido mucho más allá y se ha tomado esto como algo personal".

En todo este tiempo Villacosta asegura que ha tenido que aprender de contratos, de leyes urbanísticas, de planos y muchas cosas más. En la asociación estaba también acompañado de la mano con otros dos afectados que son abogados, José María Pueyes y Ricardo Torres, y con otro compañero llamado Cristóbal Barco.

Reconoce que ha habido momentos en los que le entraban ganas de tirar la toalla. Incluso cuando ya parecía que los acuerdos estaban cerca, cuando se plasmaban en el papel volvían a surgir las distancias y había que recomponerlo todo. "Había mucha gente que tenía en la cabeza que esto estaba perdido, pero yo siempre he dicho que mientras el muerto no estuviera enterrado, había que seguir".

Villacosta, buen amante del deporte, tenía claro que esto era un maratón, una carrera de fondo y que había que llegar a una solución global: "Ahora tenemos que llevarlo a la asamblea pero creo que en líneas generales la inmensa mayoría de la gente está contenta con la solución. No obstante, "llegado el momento se analizará si hay algún problema concreto".

Y es que dentro de Los Chinchorros hay una tipología muy variada, ya que ahí se unen la gente que permutó sus terrenos a cambio de una vivienda, los compradores o los que estaban en la zona con rentas bajas.

El líder de la asociación de afectados recuerda que decidieron montar este colectivo cuando fueron conscientes de la situación, cuando la constructora dejó de pagar los alquileres a las personas que habían dejado sus casas para que se construyeran los pisos. Con los promotores fue imposible llegar a un acuerdo: "Querían que pusiéramos más dinero, incluso doblar el valor de las viviendas para seguir construyendo y hacernos una quita del 50% en lo pagado". Después idearon convertirse en cooperativas, hablaron con grupos inversores... Al final la solución llegó a través de una negociación que hoy le pone color a una promoción que quedó parada en el tiempo.