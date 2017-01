Los últimos del MIR

El examen del MIR (Médico Interno Residente), pistoletazo de salida en la formación de especialistas sanitarios de nuestro país, que ayer se celebró para 13.437 aspirantes peleando por 6.328 plazas, no es un examen. O es algo más que un examen. Es una prueba de potencia y velocidad. Debes decidir en 235 ocasiones a lo largo de cinco horas qué opción es la correcta entre cinco. Las otras cuatro opciones están pensadas para distraer de la opción acertada. Si optas por la respuesta incorrecta, se resta un tercio de otra opción correcta. Es decir, tres errores y de nada te ha servido acertar una. Pero no sirve pasar de largo en la duda. Porque esto es una competición. Tienes que arriesgar para ganar, tienes que lanzar canastas de tres puntos. Si no lanzas, te quedas atrás.

Ayer la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, cargada de un histórico y glorioso pasado desde que Pedro Virgili creó en el siglo XVIII el Real Colegio de Cirugía de la Armada, envió al partido a sus futuros médicos. Si se cumple la tendencia de los últimos años, la mayor parte de ellos pasarán la nota de corte. El año pasado lo hicieron el 82,6%. Si se cumple la tendencia de los últimos años, los que lo hagan no podrán escoger las primeras opciones de hospital y especialidad porque casi ninguno de ellos estará en los primeros puestos del draft. La Facultad de Medicina volverá a estar en el último o el penúltimo puesto de todos los ranking, compitiendo con Extremadura por el farolillo rojo. Así lleva sucediendo años.

"Necesitamos exigencia. Aquí aprueban alumnos que en otras facultades no lo harían ni locos""La barrera del éxito y el fracaso en el MIR está en 20 preguntas. Averigüemos cuáles"

En el último MIR Cádiz fue la novena facultad española que más alumnos presentó, 343, pese a ser una de las peor dotadas. 283 superaron la nota de corte y 178 obtuvieron plaza, pero sólo el 15% entró en la franja del grupo fuerte, aquellos que están por encima del conocido como P73, es decir, la excelencia. Ninguna otra facultad tuvo un porcentaje menor. Albacete, la primera, colocó el 61%.

Cádiz sólo es el más claro exponente de lo que ocurre en el resto de Andalucía. Todas las facultades de Medicina andaluzas están en los últimos puestos. Y eso pese a que algunas tienen nota de entrada de Selectividad muy alta. Cádiz es la undécima de España en nota de entrada. Es decir, aquí no entra ningún tonto. Entonces, ¿por qué?.

Las respuestas crean cierta inquietud. El decano de la Facultad, Antonio Lorenzo, examina los cientos de datos que maneja en su despacho. Le preocupan esos resultados del MIR y aunque cree que algo se puede hacer, no hay demasiadas herramientas para hacerlo. En el año 98, relata, la Facultad contaba con 41 profesores clínicos, es decir, los vinculados a los hospitales. El MIR es un examen principalmente clínico. Pues bien, casi veinte años después, la Facultad de Medicina de Cádiz sólo tiene 23. La edad media de todos ellos es muy alta. En los próximos diez años se jubilarán diez de ellos. "Y no hay cantera, a los jóvenes no les interesa la docencia", reconoce Lorenzo.

Los datos cantan. En 2009 se inició el título de Grado sustituyendo al 'licenciado'. En aquel curso había ocho catedráticos, 31 profesores titulares, diez catedráticos vinculados y 26 profesores vinculados. No eran muchos. Ahora son seis catedráticos, 24 titulares, cuatro catedráticos vinculados, 15 titulares vinculados y cuatro contratados doctores. No es cuestión de explicar lo que es cada uno. Simplemente se hace la resta. Son 22 menos.

Pese a esa sangría de profesorado, a Medicina se le apretaron las tuercas. En el curso 2010, pese a no sacar nuevas plazas de profesorado, la Universidad de Cádiz ofertó 215 plazas. "Advertimos de que nuestra capacidad no podía ir más allá de las 180 plazas, aunque lo suyo sería 140", explica Lorenzo. En los dos últimos años parece que se ha entrado en razón y se han dado cuenta de que con el claustro actual las plazas ofertadas saturaban el centro. En el último curso se ofertaron 155. Lorenzo considera que esa saturación de aquellos años se paga en el MIR de ahora, si bien incide en que con esas carencias hemos mejorado. "Ganamos tres puntos en el último examen, estoy seguro de que vamos a seguir mejorando". Pero Lorenzo tiene que combatir contra los tiempos.

"Cádiz era antes una Facultad trampolín. Algunos de los mejores médicos sacaban cátedra aquí para dar el salto a las universidades de Madrid y Barcelona. Su paso por aquí dejaba huella. Eso ya no funciona así. Hemos iniciado un plan de futuro para intentar que médicos residentes colaboren con la docencia. Pero eso, claro, lleva tiempo", argumenta el decano.

Juan Gibert es una eminencia en Farmacología, catedrático, el más veterano de todos ellos. "Ojalá tuviéramos muchos como Juanito", dicen en el equipo decanal. Con 70 años todavía sostiene un espíritu crítico y rebelde. Él también tiene motivos para explicar por qué somos los últimos del MIR. "Tenemos un problema de exigencia. Si suspendes a más del 20%, desde el gobierno de la Universidad ya te miran con malos ojos. Hay alumnos que aprueban aquí que en otras facultades no aprobarían ni locos. Aquí se hacen evaluaciones de profesorado cada cierto tiempo, es el plan de calidad. Es un poco absurdo el sistema porque hay que puntuar si uno es muy buen profesor, medio buen profesor, medio mal profesor... Como si tú pudieras decirle a una mujer que está medio embarazada. O se está o no se está. En fin, da igual, porque luego toda esa evaluación no sirve para nada. Ni se incentiva a los buenos, ni se reconduce a los malos".

Juan Antonio Micó, uno de los pocos catedráticos que quedan en la Facultad, está de acuerdo con Gibert en que la evaluación de profesorado no se corresponde mucho con los resultados que arroja el MIR. "En las evaluaciones de profesorado el cien por cien es óptimo. Son contados los casos de algún profesor que en alguna ocasión no haya superado los quinquenios docentes. Todos somos muy buenos, pero resulta que nuestros alumnos no lo son tanto. ¿Qué pasa ahí?"

Pasan muchas cosas. En Cádiz, por ejemplo, ni siquiera hay obligación de acudir a clases. "Si tienes a ciento y pico matriculados en tu asignatura es un gran logro que acudan a tu clase ochenta. Pero es que hay clases en los que no van más de diez o doce. Preguntas a los chicos y te dicen que tal profesor es un tostón, pero también puede pasar que el profesor piense que, si no vienen a clase, para qué voy a prepararlas. Y luego no hay un itinerario curricular coherente. Faltan asignaturas llaves. Un alumno se puede matricular de Farmacología sin haber pasado por Fisiología. ¿Cómo te voy a enseñar cómo funciona un medicamento en un órgano si no sabes cómo funciona el órgano?", dice Gibert.

En los foros de alumnos es habitual encontrar la pregunta de qué Facultad elegir. En casi todos ellos, Cádiz suele ser la última que se recomienda. Se habla de profesores muy buenos mezclados con otros que ejercen sin apenas haber tenido experiencia práctica. En el foro Casimedicos, el más popular, se leen opiniones muy duras e incluso alguno recomienda que ante la proliferación de facultades habría que pensarse si no sería conveniente cerrar Cádiz. Una barbaridad, sin duda. Hay un chiste que circula por parte de los alumnos: "El plan de estudios de Cádiz está pensado con la picha".

Se lo cuento a Antonio José Chover, profesor titular, considerado de los jóvenes. Tiene 55 años. Chover se ríe. "Ah, eso es por una asignatura que tenemos en la que se estudia por un lado el sistema nervioso y por otro el urinario, que dime tú qué tendrá que ver. Pues son la misma asignatura. Pero el problema de ese plan de estudios, poniendo esta asignatura como ejemplo, no es exactamente ese. Es que en esa asignatura estudias un cuatrimestre el sistema nervioso, es decir, la Neurología, y al otro el riñón, la Nefrología. Pero es que hay otra asignatura en la que estudias por un lado la cirugía del riñón, la Urología, y por otro la cirugía del sistema nervioso, la Neurocirugía. ¿No sería más lógico estudiar Neurología y Neurocirugía y en otra Nefrología y Urología? Los Erasmus -Chover es coordinador de movilidad de Erasmus- alucinan con estos planteamientos. Es decir, algunas asignaturas clínicas están estructuradas sin sentido clínico y esto despista y dificulta la homogeneización de planes de estudio entre facultades".

A esto añade un sistema rotatorio ineficaz en el paso de los estudiantes por el hospital. "Los alumnos en Cádiz pisan el hospital muy pronto, pero con una rotación de días que hace imposible tutorizarlos. Si a esto se añade la saturación de los centros andaluces... es difícil que el profesor dedique al pasar planta el tiempo que necesita el enfermo para que el alumno se impregne. Esto se arregla en el Rotatorio Clínico del último curso, pero es poco".

Micó acude al meollo. Al meollo del fracaso. ¿Qué es el fracaso en el MIR? "El éxito y el fracaso en el MIR se mide en no más de veinte preguntas. Acudamos a ello. ¿Dónde nos confundimos? Yo, para mis clases, estudio las preguntas MIR y veo si esto lo he dado. Y sí, lo he dado, pero voy a mejorar . Pongamos que hacemos todos lo mismo. Conozcamos las preguntas MIR, centrémonos en mejorar las clases que impartimos sobre estas preguntas. Si me preguntas si esto se ha tratado en el orden del día en la Junta de Facultad, te diré que no. Si me preguntas si de esto hablamos los profesores en los pasillos, te contesto que sí, todo el tiempo".

Con estos mimbres, enviamos a nuestros alumnos de Medicina a competir en las grandes ligas contra facultades con el triple de medios, el triple de profesorado. "No es que nuestros alumnos sean malos. Todo lo contrario. De aquí salen muy buenos médicos, pero a la hora de ir al MIR no es como si jugara el Barça contra el Cádiz, es como si jugara el Barça contra un Cádiz al que sólo le permitieran alinear siete jugadores. Pensar que se puede ganar ese partido es de ilusos", zanja Chover.