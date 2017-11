Un trimestre a oscuras

En el pleno municipal del pasado mes de julio se aprobó la constitución de una comisión de investigación sobre la iluminación extraordinaria de la pasada Navidad. Y tres meses después, nada se sabe todavía en relación a ese acuerdo y a esa comisión. Por eso, el grupo municipal del Partido Popular (que fue quien propuso en julio la creación de esa comisión) denuncia la dejación de funciones por parte del alcalde y el "oscurantismo absoluto" que en torno a este asunto mantiene el equipo de gobierno.

La iluminación de las calles la pasada Navidad -conviene recordar- se consiguió gracias a un convenio que el Ayuntamiento firmó con Eléctrica para ampliar el número de calles originalmente establecido en el pliego de condiciones del concurso público de alumbrado. Un convenio que desde el primer momento despertó las dudas del PP, que ha venido sin éxito desde entonces reclamando información al respecto. La última medida que activaron los populares fue reclamar esta comisión de investigación que se aprobó en julio, pero que hasta la fecha no ha sido convocada, ni siquiera creada.

"Han pasado tres meses y ni siquiera ha sido capaz el alcalde de solicitar a cada grupo que traslade los nombres de las personas que formarán parte de esa comisión, en función de la representatividad que corresponda a cada grupo", denuncia el edil popular José Blas Fernández.

En esa comisión quieren los populares conocer la versión del gerente de Eléctrica de Cádiz, del presidente David Navarro, de la empresa que firmó ese contrato de ampliación de calles (que es la misma que ganó el concurso de alumbrado, Porgesa) o de la Intervención municipal, "para sacar las conclusiones políticas que correspondan y que irán en paralelo a la labor que la Fiscalía ya viene realizando a este respecto", señala Fernández. Pero nada de eso ha podido iniciarse aún al no convocarse la comisión.

"Apelamos a la transparencia que el alcalde anunció el día de su toma de posesión, a esas paredes de cristal que tanto repetía", reclama el concejal del PP, que entiende que con esta actitud el alcalde evidencia "que teme que nos reunamos y analicemos qué ocurrió la pasada Navidad".

Ante esta situación, el grupo municipal ha solicitado al secretario general del Ayuntamiento la certificación del punto 13 de ese pleno de julio en el que se aprobó la propuesta de comisión, con debate incluido; y la certificación "en la que se haga constar que al día de la fecha no ha sido constituida dicha comisión y que la Alcaldía no ha iniciado la petición a los grupos municipales de los miembros que la compondrán, haciéndose constar expresamente que no se ha cumplido el mandato del pleno".

Lamenta el Partido Popular tener que recurrir a estas medidas, "pero nos encontramos ante una inseguridad tremenda" por una dejación de funciones del alcalde que llegan a calificar como "prevaricación", "además de trasladar una imagen de que el pleno no sirve absolutamente para nada, cuando la legislación establece claramente que los acuerdos plenarios hay que ejecutarlos de manera inmediata".

"Llevo desde diciembre del pasado año reclamando una documentación que no me envían; hemos solicitado por el cauce ordinario la convocatoria de un consejo de administración de Eléctrica que no convocan. Se pasan por el forro las leyes, están haciendo lo que les da la real gana; por eso no dejan otra vía que acudir a la Justicia", denuncia José Blas Fernández, que lamenta que el equipo de gobierno "nos tiene totalmente postergados como oposición". "No hay transparencia por ningún lado", concluye el edil.