"El tren nos trajo a Cádiz y dijimos va a ser aquí"

Vittore Zanardi, italiano, y Eric Conte, de Costa de Marfil (como si fuera francés, madre sevillana y bisabuela gaditana -de eso se enteraría después-) ya son nuestros nuevos vecinos. Vittore era director de operaciones en grandes eventos. Nada menos que trabajó en la organización de las Olimpiadas de Londres. Eric tenía un trabajo curioso: construía peceras. Dicho así suena raro. Construía peceras para multimillonarios. Grandes peceras. Los multimillonarios tienen peces. Y Vittore y Eric, acercándose a los 50, llegaron a ese momento existencial europeo en el que dan carpetazo a las cosas y pegan un volantazo. Tuvieron una idea: nos vamos a España, compramos una finca y montamos un gay friendship. Esto es algo muy común en Europa y, de un tiempo a esta parte, en los principales enclaves turísticos de la costa española mediterránea. No son exactamente hoteles y, por supuesto, están abiertos a todo el mundo, pero la etiqueta identifica que los gays son especialmente bien recibidos. Friendship hace alusión a que se hacen amistades, a que hay comunicación entre los residentes, que no es la frialdad de un lugar de paso. Dicho así, parecía fácil, pero Vittore y Eric a a día de hoy llevan cascos de obrero en la cabeza después de haber visto desde la Costa Brava hasta el sur más de 150 propiedades y no haber encontrado lo que buscaban. "Y llegamos a Cádiz en tren por casualidad y nada más bajarnos del tren nos quedamos con la boca abierta, nos miramos, y nos dijimos aquí va a ser. De Cádiz sólo conocíamos la Belle de Cádiz, la canción que es tan popular en Francia". Aquí, en el sitio de la Belle de Cádiz, llevan ocho meses sumergidos en una finca emblemática de la plaza España. Una de las partes de la conocida como la casa de las cinco torres, en concreto la que durante mucho tiempo se llamó Casa del Cura porque allí residía un cura y su hermana, pero que ellos han rebautizado con el nombre comercial de Casa del Cónsul, una alusión a la hospitalidad diplomática. Treinta años estuvo esta casa sin tener habitantes y más de un siglo sin una reforma. Esta joya de 900 metros cuadrados de tres plantas coronada con una de las vistas más hermosas de la ciudad y que un azulejo descubierto por Vittore y Eric sitúa en 1771 vuelve a tener vida. Vittore, emocionado con una adquisición que costó sudor y lágrimas obtener, que firmaron casi en el último momento cuando estaban a punto de quedarse con otra, ha rastreado la historia del inmueble. "Fue construida en el momento del gran esplendor comercial de Cádiz y se levantó junto a lo que entonces era la muralla como una promoción inmobiliaria. Quizá fuera la primera promoción con el concepto que tenemos actualmente que se levantó en Cádiz".

Pero ellos no se encontraron con el señorío con el que fue concebida en su momento. Comprada a un famoso arquitecto español que nunca la habitó, desde la instalación eléctrica a la montera se encontraban en el mismo estado en el que se hallaba a principios del siglo XX. Calculan que la rehabilitación de la casa, auténtico patrimonio de la ciudad, va a rondar el millón de euros. Aquí han llegado a trabajar hasta treinta obreros y agradecen al arquitecto Fabián Cruz, que es el que ha diseñado la obra, la paciencia y el haber sabido, por un lado, ajustarse a sus deseos y, por otro, haberles enseñado las mejores fórmulas para alcanzar esos deseos.

"Ha sido una persona clave en convertir lo que nosotros pensábamos en realidad", afirma agradecido Vittore mientras paseamos entre andamios y polvo y él nos señala las estancias como si ya estuvieran terminadas, lo que serán los apartamentos, las zonas comunes, el jacuzzi... "Queremos que nuestros clientes tengan su privacidad si lo desean o que compartan con nosotros su tiempo. Es más, no queremos que se sientan clientes, sino invitados. Esta casa es tan hermosa que queremos compartirla con los demás". Y uno diría que les queda mucho trabajo por hacer, pero Eric es optimista. "En tres meses vente a la inauguración". /P.I.