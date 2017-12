Hace unas semanas el diario británico The Guardian incluyó una foto en un reportaje sobre la Navidad de las que es difícil apartar la vista. Un chino bañado en una tinta roja que tenía toda la pinta de ser sumamente tóxica posaba en una nave con miles de papás noeles rojos a medio hacer. Una foto muy roja tomada en una de las múltiples fábricas de artículos navideños de Yiwu, a 300 kilómetros de Shanghai, de donde salen, dicen, el 60% de los adornos en estas fechas para todo el mundo. Si usted tiene un árbol de Navidad en casa, tenga por seguro que la mayor parte de lo que cuelga del abeto de plástico y el propio abeto viene de Yiwu.

Isabel es china, aunque se llame Isabel y aunque hable un español fluido y sin acento. Lleva en España desde que era una niña. Es la encargada de uno de los mayores bazares asiáticos e la provincia, de reciente apertura, en El Puerto. Es una extensión de otro bazar con sede en Sevilla y todo el personal es español. Para estas Navidades el bazar ha decorado sus puertas con un Papá Noel inflable y ha dedicado cuatro de sus interminables pasillos a decoración navideña. "Sí, se vende muy bien la Navidad -explica Isabel-, aunque todavía estamos empezando, sólo llevamos cinco meses". Pese a ser un bazar chino y su mercancía es china, no es una conexión directa. "Nuestro proveedor es un mayorista de Murcia, español, que importa la mercancía de China".

Es el incremento que se produce en el consumo de cordero en las fechas navideñas

La Navidad es un gran negocio para China, que es un país que no celebra la Navidad, pero que, según cuenta Isabel, que sí la celebra -"celebro dos navidades, la Navidad occidental y el nuevo año chino"-, no impide que las grandes ciudades chinas tengan decoración navideña. Una universidad china, la de Sheyang, ha prohibido a sus alumnos cualquier tipo de manifestación navideña para evitar "la corrosión por parte de la cultura religiosa occidental".

Pero eso no evita que sea una empresa china, Don Pin, la mayor distribuidora de merchandising navideño de España, desde el mastodóntico edificio Fénix, situado en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, el epicentro de la distribución asiática a miles de tiendas de chinos en toda España.

Pero si la procedencia de lo que adorna nuestras casas en Navidad ha cambiado, también ha cambiado la forma en que adquirimos los regalos, que ahora se extienden a dos fechas, Papa Noel y Reyes. Pero en realidad los regalos no los traen ni los renos ni los camellos, sino las compañías de transporte que trabajan para los dos principales operadores de comercio electrónico, la americana Amazon y la china AliBaba. Amazon tiene su record de ventas mundial en un día en el 19 de diciembre del pasado año. Este año espera en España superar en estos días el record nacional registrado el pasado Black Friday (muchos de esos productos van destinados al árbol, otro cambio), cuando movió en 24 horas 940.000 productos, esto es, diez productos vendidos cada segundo. No hay comercio que pueda superar esto.

También han cambiado las cosas en la mesa. El tradicional pavo de Navidad, que tiene sus orígenes en México y, posteriormente, en la cena de Acción de Gracias de los pioneros americanos, no ha desaparecido, pero está en clara retirada y, desde luego, pocos pavos vivos veremos ya en nuestras cocinas, algo que llegó a ser costumbre para horror de los más pequeños de la casa cuando llegaba la hora de sacrificarlo. Cerca de aquí, en Marchena, se encuentra la mayor granja de pavos de España. Pertenece a la empresa Procavi, del grupo Fuertes, que tiene entre otras marcas El Pozo y que produce 14 millones de pavos al año. Desde Procavi se ha hecho una campaña para que el pavo regrese a las mesas navideñas. "Ponemos en los lineales una amplia variedad de canales de pavo de diferentes tamaños, además de referencias que este año tenemos por primera vez, como el roti de pavo", explican. Pero lo cierto es que si ya no se come tanto pavo en Navidad es porque lo comemos todo el año y ese es el negocio de Procavi, donde se sitúa el consumo de pavo en tres kilos por habitante. Y el que ha sutituido al pavo es el cordero, cuyo consumo en Navidad con respecto al resto del año se dispara un 54%. De hecho, la producción española, siendo la segunda de Europa, no alcanza para abastecer la demanda navideña, por lo que las grandes distribuidoras importan. Es muy posible que el cordero que usted ponga en la mesa esta Nochebuena sea una pieza descongelada que proviene de Nueva Zelanda o de Irlanda y estará en su mesa porque le habrá salido más barato.

Pero si el pavo recula, la Misa del Gallo va camino de convertirse en algo residual. Una misa a las 12 seguida del resopón empieza a formar parte de lo ancestral. Primero porque, de por sí, el número de feligreses desciende año tras año. El 80% de los españoles se confiesa católico, pero no llega al 15% los que practican el culto. Hace tiempo que las bodas civiles han superado a las religiosas. Y la Navidad tiene su componente religioso, pero es, sobre todo, un uso social con la familia como epicentro. Así las cosas a nadie le extrañó que fuera San Felipe la primera parroquia que, al tener una alta población infantil, adelantara la Misa del Gallo. La pasó a las 7 para que pudieran acudir los chicos y luego la familia irse tranquilamente a cenar. Se rebautizó como la Misa del Pollito. El propio Vaticano había dado vía libre cuando en 2009 decidió adeltantar la Misa del Gallo a las diez por la precaria salud del entonces pontífice, Juan Pablo II.

Y la tecnología está a punto de acabar con los crismas. Miro en mi móvil y tengo no menos de una treintena de felicitaciones (yo no soy muy felicitado). La mayor parte de ellas son un árbol de Navidad, el mismo, y hay otra que son los Reyes Magos galopando en camellos en la noche. Es evidente que son whatssap masivos a todos los contactos. Asunto ventilado. Qué necesidad de pasar una tarde entera escribiendo felicitaciones a mano. Quedan coleccionistas que pagan muchos euros por el crisma más pequeño del mundo o por alguna antigüedad, lo que es evidencia de decadencia, y, por supuesto, hay nostálgicos que mantienen la tradición. Pero seguro que Correos no vive de eso. Vive del comercio electrónico.

Y del aguinaldo ya ni hablamos.