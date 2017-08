Los trabajadores de recogida de vidrio en Cádiz llevan meses sin cobrar

Los trabajadores de Molivisa en Cádiz han dicho basta. Según los empleados, la subcontrata de la empresa Ecovidrio no cumple con las condiciones laborales adecuadas. El retraso en los pagos y la falta de medios para desempeñar sus labores están a la orden del día.

Según uno de los trabajadores de la empresa malagueña, los pagos de los meses de marzo y abril de 2017 y la paga de diciembre de 2016 no llegaron hasta mayo, tras una reunión de los trabajadores con el administrador de la empresa. Resuelto el problema, la falta de pagos ha vuelto a sucederse y los trabajadores gaditanos no han visto ni un euro de los meses de junio y julio ni de la paga extra de julio de este año. Tras ponerse en contacto con la directora de la empresa malagueña, ella comenta, según los trabajadores, que es otra trabajadora más y tampoco cobra". Al llamar a Ecovidrio les dicen que no pueden hacer nada porque no saben nada. Los trabajadores descubren que solo cobran si "un barco lleno de vidrio se lleva a Portugal y se vende".

En Cádiz hay tres trabajadores. Uno de ellos lleva el camión desde Alhaurín de la Torre (Málaga) a recoger el vidrio de los contenedores y dos reciclan todo el vidrio de los bares del Casco Antiguo, la Plaza de Abastos y de los contenedores de alrededor del centro.

Las condiciones en las que se encuentran son, "trabajando con una furgoneta con diez contenedores de basura de Ecovidrio dentro". Cuentan que recogen el vidrio de casi todos los establecimientos hosteleros del centro a mano. Aseguran que esas no son las condiciones adecuadas ya que "lo correcto sería utilizar un camión basculante que vuelque el vidrio en una cuba", comenta uno de los trabajadores. "El método que utilizamos, cargar toneladas de vidrio a base de espalda, es de la época de los romanos", sentencia.

Además del impago y de las malas condiciones, los trabajadores denuncian que no cuentan con ningún espacio para vestirse ni poder asearse tras la jornada laboral.

Los trabajadores están a la espera de una cita con el alcalde de la ciudad, José María González, para comentarle las malas condiciones que llevan soportando desde hace ya dos años con la esperanza de que la situación cambie y puedan tener un puesto de trabajo digno.