Todos temen el MIR

El pasado domingo este periódico publicaba un extenso reportaje sobre los resultados de los exámenes del MIR (Médico Interno Residente) de los alumnos de la Facultad de Medicina de Cádiz. Unos datos que dejaban en mal lugar al centro y ponían en tela de juicio la preparación de los futuros médicos.

Por eso hemos querido hablar con algunos de ellos, para conocer su opinión de primera mano. Al estar a comienzos de febrero, hay poco movimiento en la facultad ya que la mayoría de los estudiantes están de exámenes o realizando prácticas en el hospital.

Una joven afirma que "tendremos que prepararnos en una academia del norte"

En la plaza Fragela o por sus pasillos solo hay alumnos de primer curso, que, aunque llevan pocos meses en el centro, ya se atreven a denunciar algunas de las carencias que se han encontrado. Eso sí, por miedo a que les afecte de alguna manera, prefieren guardar el anonimato.

Un joven apunta que le ha sorprendido que, por ejemplo, en las clases de Anatomía, "nos ponen un vídeo y los profesores no están atentos a que aprendamos verdaderamente". Su compañera añade que "no se detienen mucho a detallarnos las estructuras y nos dejan por grupos a nuestras anchas". Esta misma estudiante considera que la mayor parte de los docentes "no se interesan demasiado a la hora de dar clase, no parece que tengan vocación. Están más interesados en terminar que en que aprendamos".

Piensa que el bajo nivel a la hora de impartir la docencia se refleja en los exámenes cuando "nos exigen cosas que no hemos dado o no han enfatizado en ellas". El primer chico confiesa que hasta ahora la facultad le ha decepcionado y su amiga cree que lo que hace falta es "mayor implicación de los profesores. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte buscando bibliografía y material para poder sacar las asignaturas adelante", explica.

El futuro médico piensa que "es llamativo" que Cádiz esté abajo del todo en el ranking del MIR, mientras que su compañera teme "ir a otra universidad y ver el contraste, comprobar que realmente no estás preparada".

En otro grupo, una alumna apunta que "hay clases que son infumables, ves que son una verdadera pérdida de tiempo y luego la exigencia de los exámenes no va acorde con lo que se imparte". Desde su punto de vista, el tiempo "no está bien estructurado y hay profesores que no muestran mucho interés".

Para ella es una sorpresa que la facultad gaditana se quede atrás cuando la nota de corte "es de las más altas. No lo entendemos, aquí no hay ningún tonto". Una compañera cree que la clave puede ser que "no nos enseñan lo necesario para el examen del MIR, que al final es lo más importante".

Un estudiante confiesa que "la facultad no es lo que esperaba" y su amiga contesta tajante que "la universidad nos ha dado en la cara".

El tema ha dado que hablar en los últimos días y los estudiantes han debatido profundamente para intentar descifrar las causas. Por los pasillos otro pandilla se reúne en corro para manifestar que "no entendemos qué pasa, porque damos lo mejor de nosotros. Tiene que estar fallando algo de arriba". Una alumna no cree que los profesores tengan la culpa, ya que "ellos tienen que estar igual de indignados".

La misma joven dice que lo más común es escuchar que para prepararse para el MIR "tendremos que ir a una academia del norte". Por último, todos dicen temer el momento de enfrentarse a esta prueba, porque "después de seis años estudiando nos vamos a quedar sin plaza".