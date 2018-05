"No nos temblará el pulso para llevar a Romaní a los tribunales"

El alcalde ha afirmado que siguen estudiando aún si llevar la tesis de Ignacio Romaní a los tribunales "para ver cuál es la mejor forma posible de responder a lo que entendemos que es un agravio a la ciudadanía". "Creo -dijo González- que hay dos elementos que son fundamentales: en primer lugar saber cómo se utiliza dinero público para contratar al director de tu tesis para que te haga un informe del cual Aguas de Cádiz no tiene constancia alguna. Eso no puede hacerlo una comisión como la que se creó en Aguas de Cádiz porque esa comisión nació muerta por la presencia del propio Romaní, no se puede ser juez y parte, y eso es algo elemental".

Y luego, en segundo lugar, "está el tema de las facturas, hay que ver cuál es la manera de funcionar de una empresa que mientras que en la ciudad se pasaba mal, por ejemplo en el tema del agua de Loreto, o en general, por los años más oscuros de la crisis económica, había una serie de gastos y de vilipendios que no estaban justificados para nada. Una cosa son los gastos de representación, que entiendo que son lógicos, y otra cosa es comprar gambas blancas. En cualquier caso ya digo que estamos estudiando las medidas a tomar y no nos temblará el pulso para que los gaditanos sepan cómo se ha utilizado su dinero. Que cada palo aguante su vela", concluyó.