La talla XXL de los cruceros

Su estratégica ubicación respecto al Estrecho de Gibraltar y su cercanía con Sevilla fueron los dos valores que resultaron cruciales para que Cádiz formara ayer parte de la ruta del Freedom of the Seas. Este crucero de la naviera norteamericana Royal Caribbean llegó al puerto gaditano tras diez días de navegación y habiendo tocado tierra sólo en Lisboa tras partir de Fort Lauderdale, en Miami, el pasado 23 de abril.

Tras su escala en Cádiz, convocaba ayer a las ocho de la tarde (hora del "all onboard") a todo su pasaje para poner rumbo a Málaga, antes de llegar a Barcelona, y allí, dar comienzo a su temporada de cruceros por el Mediterráneo.

La de ayer fue una escala estratégica. Tocaba Europa -su territorio de primavera-verano- y muchas de las casi 5.000 personas que iban a bordo del Freedom creyeron tocar ayer Sevilla, tal y como mostraba un letrero que daba la bienvenida de los turistas a su llegada al muelle gaditano.

Pero ese detalle debe pasar inadvertido si, a cambio, la cercanía de Cádiz con la capital hispalense le vale al puerto gaditano para vender más fácilmente su ubicación en la ruta de los grandes cruceros que necesitan un puerto de cobijo en sus posicionamientos, en verano en el Mediterráneo y en el invierno en tierras caribeñas.

Cádiz ya está más que acostumbrada a recibir a los gigantescos barcos de la Royal Caribbean. El Freedom no es ni el más grande ni el más espectacular que ha tocado esta ciudad pero, puestos a buscarle algo de especial a esta escala, éste de la naviera con sede en Miami y base en Fort Lauderdale, será el XXL de este 2017.

El año pasado le superó en tamaño, por ejemplo, el AnthemoftheSeas, también de Royal Caribbean, pero el FreedomoftheSeas (338, 77 metros de eslora)es el más gigantesco que tocará este año los cantiles gaditanos.

Ayer compartía muelle con un Aida, el AidaBlu (252 metros). A la grandeza de estos dos buques se sumaba la suntuosidad del Yas, el megayate del príncipe saudí que, por la mañana, aún permanecía en Cádiz, horas antes de "levantar anclas" con rumbo sin definir después de dos semanas de estancia, aunque con la esperanza de verlo entrar de nuevo en Cádiz. Sus 141 metros de eslora no pasaron desapercibidos a los más de 3.400 cruceristas que ayer llegaron a bordo del FreedomoftheSeas ni a ninguno de los tripulantes que también aprovecharon la escala en Cádiz para conocer su capital o bien para viajar a Sevilla, Jerez o la Sierra.

La edad media de los muchos turistas que llegaron en el Freedom estaba por encima de los 60 años, un dato que explicaba que una de sus principales atracciones, la piscina para hacer surf, permaneciera cerrada al público a lo largo de la ruta.

Pero no por no ser el más grande o el más bonito deja de ser menos espectacular que Cádiz forme parte de la ruta de estos cruceros XXL que necesitan un puerto amigo antes de adentrarse en sus rutas primaverales y veraniegas por el Mediterráneo.

Concretamente el Freedom salía anoche rumbo a Málaga (dada a conocer en los itinerarios como el puerto de la Costa del Sol) para luego, tras un día completo de navegación, tocar Mallorca y, desde allí, tirar para Barcelona, desde donde empieza un itinerario fijo para buena parte de la temporada primavera-verano.

Así, las agencias de viaje anuncian que el próximo 7 de mayo, el Freedom of the Seas partirá desde Barcelona para tocar luego Marsella, Niza, Florencia, Roma y Nápoles, y todo esto a un precio no demasiado elevado: desde 749 euros.

Ya en septiembre este XXL de Royal Caribbean recorrerá durante 10 noches la ruta Aromas del Mediterráneo, que incluirá escalas en ciudades como Cartagena, Ibiza, Palma de Mallorca, La Provenza, Niza, Florencia, Roma y Nápoles. Y todo esto por menos de mil euros.

El recién renovado Freedomof the Seas cuenta con sorprendentes instalaciones por las que este increíble barco siempre ha sido famoso: el simulador de surf FlowRider, la pared de escalada, la pista de patinaje sobre hielo, la Royal Promenade, los jacuzzis colgantes, el campo de minigolf, el parque acuático H2O Zone, el cine en 3D y mucho más. Y para los más pequeños, el mejor entretenimiento a bordo a cargo de los más queridos personajes de DreamWorks: Shrek, Fiona o Po de Kung fu Panda gracias al acuerdo entre DreamWorks Animation y Royal Caribbean International.

Además del Freedom, durante la temporada 2017, otros barcos de la compañía como su gemelo el IndependeceoftheSeas, el NavigatoroftheSeas, el BrillianceoftheSeas o el RapshodyoftheSeas visitarán el puerto gaditano, sumando un total de 9 escalas.

Royal Caribbean International es una compañía global de cruceros galardonada internacionalmente, con una historia de 48 años dedicados a la innovación y a incorporar a su flota novedades nunca vistas en alta mar, algo que convierte a esta compañía en una de las más ansiadas por los puertos de cruceros.