La sociedad gaditana necesita reaccionar

Una ciudadana gaditana no se encuentra bien desde hace varias semanas. Presenta síntomas que pueden significar que padece una enfermedad. Pues bien, si esa persona sigue el conducto reglamentario, en muchas ocasiones no tiene asegurada una atención correcta que le resuelva su problema en un plazo temporal razonable.

Si este primer párrafo fuera cierto, estaríamos frente al fracaso del Servicio Andaluz de Salud que es una organización que tiene como una de sus más elementales funciones ASEGURAR una atención sanitaria adecuada. Además de este importante encargo debería también promover la Salud de la población con el desarrollo de programas de Salud Pública. Esto último, ni siquiera en los períodos de crecimiento exponencial del Sistema Sanitario Público Andaluz se implantó. En los últimos años, en aquellas ciudades cuyo ayuntamiento lo impulsa, se intenta progresar en este sentido con los Planes Locales de Salud, que implica trabajo conjunto, participado y coordinado de instituciones con los movimientos sociales. En la ciudad de Cádiz se está aprovechando este momento histórico que persigue ofrecer a las poblaciones lugares más saludables.

Nuestra opinión es que el deterioro de la Sanidad Pública es tan evidente que el primer párrafo es algo habitual. Por ese motivo hemos impulsado la Marea Blanca, para detener esa dinámica y conseguir la recuperación de la calidad asistencial que nos hacía considerar al Servicio Andaluz de Salud como la joya de la corona. Siendo cierto todo lo anterior, también queremos destacar que en el caso de las mujeres la situación empeora. Los determinantes sociales que padecen las féminas de los sectores más desfavorecidos económicamente hacen que se cuiden menos y se atiendan peor (se valoran menos los síntomas) que los varones en los Centros de Salud. “No tengo tiempo “pa ná pisha”, te dirían ellas…”. Este hecho está evidenciado científicamente y es algo inadmisible. En la atención sanitaria también hay una brecha de género.

Ante este panorama, ¿qué puede hacer la persona afectada? Existen varias opciones. La primera es contactar con algún familiar o conocido que trabaje en el Servicio Andaluz de Salud, lo que facilita, y mucho, los trámites, ya que nos saltamos de forma automática los requisitos reglamentarios habituales. La segunda es complementar las necesidades sanitarias con la contratación de un seguro privado, que agiliza el lograr exploraciones necesarias para el diagnóstico. Si se confirma una enfermedad grave, la Sanidad Pública responde de forma automática. El problema es que esta posibilidad no está al alcance de muchas personas. Estamos generando desigualdades sociales y ya es conocido que ello deriva en deterioro de la Salud y muertes prematuras. La tercera y última opción es acudir al Servicio de Urgencias como único mecanismo para conseguir al menos un pronto diagnóstico. Ya está explicado el colapso de las urgencias hospitalarias y, como casi siempre, las gaditanas son las víctimas y no las responsables de esa situación.

Existe otro hecho que se ha consolidado y que sería una cuarta opción aunque esta última no depende sólo de nuestra voluntad individual. Algún profesional sanitario, habitualmente de Atención Primaria, te puede “adoptar”, es decir, considerarte como si fueras de su familia y saltarse el conducto reglamentario y conseguir que te atiendan con celeridad mediante contactos con sus compañer@s-amig@s. Lo digo con amplia experiencia personal. Otra vez el sistema sanitario público funciona si tienes amig@s. Intolerable.

La consecuencia de no tener amistades es el padecimiento generalizado de “las esperas sanitarias”. El factor sobrevenido que lo hace insoportable es que no sólo es una incomodidad sino que puede poner en riesgo la vida de la persona que espera ser atendida. Han conseguido que las normalicemos, que las asumamos, que nos resignemos, que no protestemos. En esa hipnosis social parece como si no hubiera soluciones. La Marea Blanca gaditana conoce que esto no es así. Existen alternativas pero con otras decisiones políticas, entre ellas las de no privatizar las necesidades. Es decir, utilizar a la medicina privada para solucionar los problemas que una mala gestión de la pública están generando.

Queremos hacer un llamamiento a los profesionales sanitarios. Somos conscientes de las condiciones en las muchos trabajan y el estrés que soportan. Son víctimas del caos organizativo y de los recortes. Por eso mismo les animamos a que se incorporen a la movilización, que superen los miedos a las represalias porque defienden un sistema en el que van a desarrollar su labor profesional durante todas sus vidas. Se merecen mejores condiciones.

Parecen evidentes los motivos que nos movilizan para organizar una Manifestación en Cádiz para el próximo domingo día 27 de Mayo. Convocamos a todas las gaditanas y gaditanos que piensan que la Sanidad Pública se puede mejorar con nuestra participación activa. Que no nos vamos a resignar por más tiempo y que vamos a gritar de forma enérgica pero super-pacífica que la Sanidad Pública no se vende, se defiende. Te esperamos.