Los socialistas eligen hoy entre Fran González y Blanca Flores

El PSOE elige hoy a su líder local para los próximos cuatro años en la asamblea que se celebra esta tarde en la sede de Gaspar del Pino. Fran González, actual secretario general, pone en juego su cargo frente a la aspirante Blanca Flores, quien ya optó en el año 2008 a dirigir a los socialistas de la capital gaditana sin éxito.

Aproximadamente 430 militantes están llamados hoy a las urnas para decidir quién va a dirigir la nave. La asamblea se iniciará con el balance de gestión por parte del propio Fran González, la cual tiene que ser votada. Después los dos contendientes presentarán sus respectivas ejecutivas y acto seguido comenzará la votación, que tendrá lugar durante unas dos horas.

La campaña para la Secretaría General ha sido prácticamente un visto y no visto. Fran González presentó su candidatura el viernes 3 de noviembre y apenas tres días después lo hacía Blanca Flores. El verdadero debate que se ha producido en este tiempo ha sido precisamente el debate o, mejor dicho, la ausencia de él. No hubo acuerdo para el modelo del cara a cara y los militantes socialistas irán a votar sin haber recibido apenas propuestas sobre el modelo de ciudad y todo centrado en temas de participación interna y rendición de cuentas de unos y otros.

Se presentan dos candidaturas que responden a una serie de desencuentros internos que se han venido fraguando a lo largo de los últimos meses en los distintos procesos que se han llevado a cabo en el PSOE, sobre todo en el Federal y en el Provincial. De la candidatura de Fran González se han caído varios de los que estaban en su ejecutiva local, entre ellos Teresa Rovayo y Gonzalo Pando, pero sobre todo la propia Blanca Flores.

Esta no tenía entre sus prioridades presentar una candidatura pero al final va a ponerle cara a la candidatura anti Fran González. Con ella van los susanistas que representa la tesis imperante en la provincia y que sufrió un cataclismo enorme en las primarias para el federal, donde el apoyo a Pedro Sánchez fue aplastante en la capital gaditana. Si en ese proceso los susanistas se enfrentaron a los pedristas, aquí se unen parte de los segundos, los que van tras Rafael Román. Este y Fran González fueron de la mano hasta que llegó el reparto de puestos en el Comité federal. Ahí se abrió una herida que en el provincial se hizo enorme cuando el secretario local y portavoz municipal no apoyó la recogida de avales para el candidato pedrista y, finalmente, no se pudo presentar. A esa mezcla de susanistas y pedristas se une también Marta Meléndez, la que fuera candidata a la Alcaldía en 2011 y que perdió en el proceso de la Secretaría General frente a Fran González.

En la otra candidatura también se han producido matrimonios que parecían imposibles hasta hace bien poco. Así, Luis Ben se ha adherido al proyecto de Fran González cuando ha sido una de las voces más críticas durante estos cinco años pero ahora va a formar parte activa del mismo.

Hoy también se darán a conocer las distintas ejecutivas. Por ejemplo, Blanca Flores llevará como presidente a Antonio Cabrera Capitán, un histórico de los socialistas gaditanos y que llegó a ser secretario o jefe de gabinete de Carlos Díaz en los último años de este como alcalde la ciudad.