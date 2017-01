El bono social pone en dificultades a Eléctrica de Cádiz

Eléctrica de Cádiz se enfrenta a un período lleno de incertidumbres con la nueva normativa para el bono social eléctrico. Las incógnitas se centran en la financiación de un sistema que es perjudicial para sus intereses por una parte, y la otra porque puede suponer la salida de los abonados que se quieran acoger a esta rebaja en las tarifas.

En primer lugar, Eléctrica va a tener que destinar el 50% de sus beneficios, en la actualidad unos 500.000 euros, para financiar este bono social que ni siquiera es un producto que puede ofrecer. Y es que el decreto ley que se va a convalidar en el Congreso el martes establece que el bono social será financiado por las comercializadoras, pero sólo lo pueden dar las que sean de referencia, es decir las más grandes. Lo que más perjudica a Eléctrica de Cádiz es que lo que se toma como referencia para financiar el sistema es el número de clientes.

Por la financiación del bono estatal y por el local tendrá que abonar un millón de euros

Eléctrica de Cádiz cuenta con una inmensa mayoría de clientes domésticos, tal y como asegura David Navarro. En este sentido, no cuenta grandes industrias porque ni siquiera Astilleros o el hospital están entre sus clientes, por lo que tiene muchos pero muy pequeños.

Navarro asegura que es "injusto" que las pequeñas comercializadoras tengan que aportar hasta el 50% de sus márgenes de beneficio, "mientras que el porcentaje que tienen que abonar las grandes no les supone tanto".

El otro problema viene dado con que los clientes de Eléctrica que quieran acogerse a esta rebaja en las tarifas y que cumplan las condiciones para ello, deben cambiarse a una de las comercializadoras de referencia: "El usuario de una comercializadora de mercado libre no puede acceder al bono social sin cambiarse de compañía a una empresa de referencia". Esta son , entre otras, Endesa (que es accionista en un 35% de Eléctrica de Cádiz), Iberdrola, Viesgo y Gas Natural Fenosa entre otras.

Esto puede producir una fuga de clientes en el caso de que quieran acogerse a ese bono social, a pesar de que también está financiado por compañías como Eléctrica de Cádiz. El presidente de la firma gaditana tiene muy claro que "todas las personas, independientemente de la compañía, tienen derecho a acceder al bono social".

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se cree que las condiciones de este real decreto surgido a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo es muy injusto y por ello, están tratando de que cambien las condiciones de financiación, de manera que los criterios a seguir sean los de volumen de facturación o tamaño de la empresa, por ejemplo.

No obstante, hay una variable en Cádiz y es que gracias a las reuniones de la Mesa contra la Pobreza Energética se ha diseñado un bono local ante el hecho de que el 80% de las familias de Cádiz, que están con Eléctrica de Cádiz, no tienen acceso al estatal. Este es completamente independiente del estatal.

Precisamente el decreto del Gobierno no regula sobre una empresa que, como Eléctrica, ha decidido poner en marcha una tarifa social pagándolo de sus beneficios. La cuestión, tal como apunta Navarro, es que en este contexto regulatorio Eléctrica tendría que pagar dos bonos "lo que supone un coste enorme" que llegaría al millón de euros, por los que se comería todo su beneficios.

Sin embargo, asegura que "no lo imposibilita ni legal ni económicamente "porque desde un principio se pretende que el bono gaditano "salga de los beneficios de la suministradora y no de la comercializadora, y los de la primera son nueve millones anuales". El problema, a juicio del presidente de Eléctrica es que "Endesa (uno de los socios) prefiere que lo pague la comercializadora, porque a nivel regulatorio le viene mejor" mientras recuerda que el Partido Popular lo que no quiere es que se paguen dos bonos.

Navarro opina que el que el decreto "es injusto y discriminatorio porque habiendo empresas que ganen miles de millones de euros al año, se imponga tanto peso del bono social a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico". Si se convalida el martes, anuncia que Eléctrica y otras compañías van a recurrirlo.