Los sindicatos reclaman otra vez el borrador de la reforma

La reforma del sector de la estiba continúa estancada y sin avances tras el parón de la Semana Santa. El sindicato Coordinadora, mayoritario en esta actividad, reclamó ayer de nuevo tener acceso al borrador de los textos normativos que compondrán la modificación del regimen laboral de carga y descarga de buques.

La petición de Coordinadora se produjo después de una comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien por la mañana, sin dar nuevos detalles ni fechas concretas, se limitó a repetir que la tramitación normativa ante el Consejo de Ministros será "inminente". El Ministerio de Fomento agregó por la tarde que cumplirá con dicho compromiso una vez que esté concluida la redacción de los documentos.

Coordinadora afeó que el ministro de Fomento "se fuera de vacaciones" anunciando a los medios de comunicación la inminencia de la nueva sentencia europea y la necesidad de aprobación del real decreto ley de reforma de la estiba de manera urgente. "Ha vuelto de las vacaciones y su primera cita fue también con los medios para decir exactamente lo mismo", criticaron.

El sindicato mayoritario entre los portuarios españoles reiteró estar dispuesto a negociar. "Esperamos obtener el texto cuanto antes para poder presentar alegaciones y que la reforma de la estiba se realice con el acuerdo de todas las partes, como pidieron los grupos políticos en el Congreso, y mediante el diálogo social, como solicita la Comisión Europea. Es fundamental la estabilidad en los puertos para su prosperidad y que esta redunde en el bien común. Esto sólo es posible mediante el consenso, propiciarlo es actuar con responsabilidad política", conminaron.

El ministro De la Serna insistió por la mañana en que pretende aprobar el real decreto ley de reforma de la estiba en Consejo de Ministros de forma "inmediata", si bien indicó que aún no puede determinar si será en la reunión de este viernes, 21 de abril.

"Es necesaria la inmediata aprobación del real decreto ley porque está al caer la segunda sentencia", recordó en referencia a la nueva multa que el Tribunal Superior de Justicia de la UE puede imponer a España por incumplir la normativa europea.

El ministro aseguró que en caso de aprobar la reforma antes de que se dicte la segunda multa, además de evitar esta (a razón de 134.000 euros diarios), no habría que pagar la primera que acumula ya 23 millones de euros, 27.000 euros diarios. El titular de Fomento sostuvo que la reforma permitirá incrementar la productividad un 30%.

De la Serna ratificó que del nuevo real decreto ley que promoverá para la reconversión del sector de carga y descarga de los barcos, después de que el Congreso tumbara el primero, colgará un real decreto con la propuesta de acuerdo de mediación sobre los aspectos laborales de la reestructuración de la actividad que se han negociado durante los dos últimos meses.

"Recoge los compromisos de garantía del empleo, medidas para el aumento de la productividad de los puertos, y el compromiso del Gobierno de conceder ayudas de 120 millones de euros para el ajuste del sector", apuntó.

Esta propuesta es la que realizó el mediador del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, con propuestas planteadas por las tres partes en la mesa negociadora. Los sindicatos y la patronal habían llegado a un acuerdo previo que el Gobierno rechazó por incluir la subrogación laboral por ley y por reclamar ayudas públicas para compensar los costes operativos.

El ministro manifestó su confianza en que "esta vez", los grupos parlamentarios actúen "con responsabilidad política" y permitan la convalidación del deceto en su trámite parlamentario. "Se trata de que el Reino de España cumpla con una sentencia y con Europa. Es esencial para la imagen del país", remarcó.

"Creo que hay una unánime posición en la calle sobre la necesidad de resolver el asunto de la estiba, para evitar que por mantener un monopolio y unas condiciones de un colectivo se genere un coste para el bolsillo de todos los españoles", concluyó el titular de Fomento.

Coordinadora replicó a esta frase asegurando que su impresión es que los ciudadanos no quieren mantener "a ministros que no cumplen con sus obligaciones, que no respetan su palabra y se desdicen", concluyeron.